Vincenzo Chianese | 1 Febbraio 2024

Grande Fratello

Giornata movimentata nella casa del Grande Fratello. Oggi infatti Vittorio Menozzi ha scoperto che alcuni inquilini, tra cui Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, nascondono il cibo. Non è tardata così ad arrivare la reazione di Beatrice Luzzi.

Vittorio Menozzi rivela la sua scoperta a Beatrice Luzzi

Non si placano le tensioni nella casa del Grande Fratello. È ormai chiaro a tutti infatti che si sono formati due gruppi distinti e separati e nelle ultime ore a fare una rivelazione inaspettata è stato Vittorio Menozzi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il modello è venuto a conoscenza che alcuni inquilini del reality show, tra cui Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e il resto della loro coalizione, hanno iniziato a nascondere il cibo. Il gieffino così si è sfogato con Beatrice Luzzi, condividendo con l’attrice la sua scoperta. L’ex volto di Vivere a quel punto è andata letteralmente su tutte le furie e ha così affermato:

“Ma loro lo hanno capito che stanno in una casa con tante telecamere e la gente li guarda oppure non l’hanno capito?”.

Immediata la replica di Vittorio Menozzi, che ha aggiunto: “Non è proprio un bel gesto. Se apri lo sportello vedi tutto, c’è la cioccolata, l’avocado, ecc…”. Inaspettatamente così Beatrice Luzzi ha fatto intendere di voler smascherare il gruppo, promettendo che questa sera, in occasione della cena, aprirà lo sportello. Queste le parole dell’attrice: “Stasera lo apro”.

oddio vittorio ha scoperto che nascondono il cibo la rossa sta nera stasera li fa fuori tutti #GrandeFratello pic.twitter.com/CHqjmeDTHw — ✨👑BeatriceLuzziReginaItalia👑✨ (@Lar02a) February 1, 2024

Il pubblico del Grande Fratello dunque in queste ore si sta già chiedendo cosa potrebbe accadere stasera. Non è escluso infatti che tra Vittorio, Beatrice e il gruppo di Anita e Giuseppe scoppi l’ennesima lite. Anche sul web gli utenti si sono divisi e non sono mancate critiche per la Olivieri e Garibaldi. Ma cosa succederà dunque in casa? Non resta che attendere per scoprirlo.