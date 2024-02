Kumo fuori dal Serale di Amici? Un gesto di Emanuel Lo preoccupa il pubblico (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 1 Febbraio 2024

Amici 23

Ad Amici 23 è partita la corsa al Serale e i professori stanno facendo le loro valutazioni su chi portare o meno dei propri allievi. A tal proposito nel daytime di oggi una scelta di Emanuel Lo ha fatto sorgere dei dubbi e pensare che Kumo potrebbe non arrivare al Serale. Vediamo cosa è accaduto.

Ipotesi su Kumo fuori dal Serale di Amici 23

Manca circa un mese e mezzo all’inizio del Serale di Amici 23 e quindi i professori della scuola stanno facendo le proprie valutazione su chi portare o meno nella parte finale del talent, quella cioè in onda il sabato in prima serata. A tal proposito Emanuel Lo la scorsa settimana aveva convocato i suoi quattro allievi (Kumo, Sofia, Simone e Lucia) per farli esibire in sala su vecchie coreografie.

In quell’occasione alcuni erano andati bene e altri male. Ad esempio Kumo aveva dimostrato di non ricordare le vecchie coreografie e quindi di non ripassarle durante la settimana. Il risultato di quella prova aveva quindi buttato giù di morale il ballerino che ha iniziato ad avere dei pensieri sul suo futuro nella scuola.

Nel daytime di oggi di Amici 23 è successa un’altra cosa che ha alimentato questo dubbio e portato sia Kumo che il pubblico a casa che lui possa non accedere al Serale. In pratica la redazione ha telefonato in casetta e ha informato Sofia, Simone e Lucia che Emanuel Lo li attendeva in sala. Non ha citato l’altro allievo di hip-hop. E questo ha preoccupato davvero molto il ballerino.

In sala i tre allievi si sono esibiti come la scorsa volta, ma su richieste proprio di Emanuel Lo. Si è trattato di coreografie in cui dovevano dimostrare la fame del ballo. Il prof non ha accennato a Kumo, ha infatti solo detto: “La scorsa volta eravate in quattro, oggi siete in tre”. Ma non ha fatto capire se fosse una cosa poitiva o negativa per l’altro allievo.

Tornati in casetta, gli altri allievi hanno parlato con Kumo dato che ha chiesto qualche spiegazione. Ma appunto i tre non hanno saputo dare una risposta. La preoccupazione del ballerino si è fatta più insistente e ha detto di essere convinto di non andare al Serale. Sarà davvero così? I motivi legati alla scelta di oggi di Emanuel Lo possono essere molteplici. Magari l’insegnante ha preferito lasciare un po’ in pace il suo allievo visto che non sta passando un periodo semplice. Oppure ha già un’idea chiara su di lui, nel bene o nel male.