1 GF Vip: la discussione tra Sgarbi e la figlia

Nel nuovo numero di Novella 2000 di questa settimana oltre all’intervista a Edoardo Tavassi, il quale ha rivelato il suo rapporto con l’ex Diana Del Bufalo, troviamo anche una chiacchierata con Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte al nostro settimanale ha fatto una curiosa rivelazione. Stando a quanto raccontato sembrerebbe che sua figlia abbia disertato svariate volte un appuntamento per un provino al GF Vip:

“È stata convocata per un provino con Alfonso Signorini, e per quattro volte ha disertato l’appuntamento”. Il comportamento di sua figlia pare non essere piaciuto troppo a Vittorio Sgarbi: “l’ha fatto contro la mia volontà”. Secondo lui, infatti, avrebbe dovuto gettarsi nella mischia. A riguardo, infatti, ha dichiarato che una ipotetica partecipazione di sua figlia al GF Vip avrebbe permesso a quest’ultima di guadagnare cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo:

“(…) Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro, tuttavia Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la Casa del Grande Fratello Vip non fosse degno di lei”, ha spiegato. Così per tale motivo dunque non sarà possibile vedere la figlia di Vittorio Sgarbi tra i vipponi della prossima edizione del GF Vip: “(…) per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall’idea del successo facile. Io le ho perfino ingiunto di cogliere l’occasione, tanto che abbiamo discusso e per qualche mese ci siamo persi di vista”.

Ha confidato Vittorio Sgarbi. Ma dopo questo episodio che l’ha portato a una discussione con la figlia Evelina, le cose tra loro si sono ripristinate? Ecco cosa ha rivelato lo storico d’arte, il quale ha parlato anche della proposta (rifiutata) per prendere parte a L’Isola dei Famosi..