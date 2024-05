Viva Rai 2 chiude per sempre! Oltre 1700 persone al Foro Italico per Fiorello

NEWS

Andrea Sanna | 10 Maggio 2024

Viva Rai 2

Chiude per sempre Viva Rai 2! Oggi presenti al Foro Italico oltre 1700 persone per Fiorello e la sua trasmissione

Sono oltre 1700 le persone che si sono presentate questa mattina al Foro Italico per l’ultima puntata di Viva Rai 2. Il pubblico affezionato ha deciso di rendere omaggio alla trasmissione di Fiorello, che emozionato ha salutato tutti, dando appuntamento “alla prossima idea”.

Viva Rai 2 chiude: presenti oltre 1700 persone!

Questa mattina puntuale su Rai 2 è andata in onda l’ultima attesissima puntata di Viva Rai 2. Una sorta di addio definitivo al programma (salvo ripensamenti) da parte di Fiorello, Biggio e Casciari. È stata una grande festa, come lo stesso conduttore aveva comunicato.

In diretta dal Foro Italico si sono presentati non solo numerosi addetti stampa, ma anche il pubblico si è riversato per strada con oltre 1700 persone presenti. Affezionati al programma, come è stato fin dalla sua prima messa in onda, per due anni i telespettatori si sono mostrati sempre molto presenti su Viva Rai 2, così come chi ha partecipato in diretta alla trasmissione.

Tra i tanti momenti, l’esibizione di Ultimo in diretta dallo Stadio Olimpico, ma non solo. Perché ha presenziato anche Amadeus, per un altro saluto alla Rai dopo il suo trasloco sul canale Nove. Insieme al suo grande amico, Fiorello si è molto divertito con esibizioni al semaforo con alcune simpatiche gag, che hanno letteralmente bloccato il traffico romano. Poi è stata la volta anche di Jovanotti, giunto in trasmissione per un saluto a Fiorello.

Insomma Viva Rai 2 chiude i battenti dopo un’altra stagione da record, dove tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ha tenuto grande compagnia al pubblico della rete. In questi mesi ci ha regalato tanti graditi ospiti, non ultima Arisa (che ieri è stata protagonista di una caduta).

Fiorello ha salutato Viva Rai 2 con un’esibizione delle sue, in duetto con Jovanotti hanno intonato Azzurro di Adriano Celentano. Poi sono andati via in auto con Amadeus. Lo slogan finale pronunciato dal conduttore, che ci ha tenuto a ringraziare tutti, è stato: “Ci rivediamo alla prossima idea!”.

Ora quindi Fiorello si riposerà, mentre Viva Rai 2 non dovrebbe avere una nuova edizione, viste le premesse. Attendiamo di scoprire ora, dopo un periodo sabbatico, dove rivedremo il conduttore.