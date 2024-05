Pechino Express, vincono i Pasticceri! Damiano Carrara e i finalisti lo scoprono in diretta (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Maggio 2024

Pechino Express

Su Sky Uno ieri sera è andata in onda la finale di Pechino Express. Chi ha vinto? I vincitori di questa edizione del programma sono i Pasticceri. Damiano Carrara e i finalisti hanno scoperto tutto in diretta e non sono mancate le loro reazioni!

Pechino Express: vincono i Pasticceri!

Ieri sera mentre molti fan erano concentrati sulla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 (con l’esibizione di Angelina), su Sky Uno tanti altri hanno seguito la finale di Pechino Express. A seguito di 10 puntate e due mesi di messa in onda è arrivata alla fine questa avventura. Chi ha vinto Pechino? A trionfare i Pasticceri, la coppia formata da Damiano e Massimiliano Carrara.

L’undicesima edizione di Pechino Express gli stessi finalisti hanno avuto modo di seguirla in diretta e il duo di Italia – Argentina, ovvero Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, ha trascorso la serata insieme ai vincitori e un altro gruppo fitto di persone al loro seguito. Vediamo anche i due conduttori, Costantino Della Gherardesca e Fru. I finalisti sono rimasti con il fiato sospeso fino alla fine. Solo in diretta hanno avuto modo di scoprire la verità!

Come mostrato da questo video i vincitori di Pechino Express sono rimasti spiazzatissimi, mentre le loro compagne non hanno potuto fare a meno di applaudirli e festeggiarli con grande gioia. Messa da parte la grande competitività di queste puntate, alla fine questa avventura si è conclusa con tanti sorrisi e abbracci.

Quindi Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano sono i vincitori di Pechino Express, ma come detto loro, così come gli altri, non sapevano chi sarebbe stata la coppia vincitrice. Come mai? A fare chiarezza su questo punto ci ha pensato il responsabile della trasmissione al magazine Rivista Studio:

“No, le coppie che arrivano alla fine non sanno ancora chi ha vinto. Abbiamo girato l’arrivo di ognuna delle tre coppie come fosse quello del vincitore. E non lo sapranno fino alla messa in onda. Neanche in Rai sanno chi ha vinto, almeno fino al visionamento della puntata. Siamo costretti a fare così, se si diffondesse il nome del vincitore sarebbe molto grave per il programma. Prendi Masterchef: andrà in onda a dicembre ma è già stato girato e nessuno conosce, tranne i responsabili della produzione, chi ha vinto. Nemmeno io lo so perché non ci ho lavorato“, ha raccontato.

Ecco dunque perché i partecipanti non erano al corrente del risultato finale. A vincere Pechino Express Damiano e Massimiliano Carrara, anche se in molti sul web sembravano fare il tifo per Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. In ogni caso le due si sono dette comunque molto soddisfatte del percorso realizzato.

Congratulazioni a Damiano e Massimiliano per aver vinto Pechino Express 2024!