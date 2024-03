Viva Rai 2, Fiorello si commuove duettando con la figlia Angelica per la Festa del Papà (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Fiorello Viva Rai 2

Nella puntata di questa mattina di Viva Rai 2 Fiorello ha cantato insieme alla figlia Angelica in occasione della Festa del Papà.

Il duetto di Fiorello con la figlia

La puntata di Viva Rai 2 di questa mattina si è svolta, come ogni giorno, presso il Foro Italico, e tra gli ospiti abbiamo visto il trio La Sad. Poi si è passati alla rassegna stampa con le notizie relative alla politica italiana e mondiale, con conseguenti commenti ironici di Fiorello e delle persone intorno a lui.

Il segmento che però è piaciuto sicuramente di più al pubblico è stato quello il cui il conduttore ha duettato con la figlia. Lo scorso anno Angelica era apparsa in diretta per fare una dolce dedica al padre in occasione del suo compleanno. Questa volta, invece, hanno cantato insieme per festeggiare la Festa del Papà sulle note de “La prima cosa bella” di Nicola di Bari.

Nel video qui sotto possiamo vedere Fiorello e Angelica mentre arrivano in macchina per poi sedersi su una panchina dando le spalle a uno sfondo finto. La giovane quindi gli chiede se è pronto e il comico, facendole un sorriso, le domanda a sua volta: “A fare cosa?“. Angelica replica “ma come? Oggi è la Festa del Papà” e la musica inizia a suonare.

Abbiamo pensato a qualcosa di speciale per fare gli auguri a tutti i papà del mondo…ed è stato un momento magico✨🥰#VivaRai2 @fiorello pic.twitter.com/L1hcAFVGLI — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 19, 2024

Dal filmato notiamo la grande commozione del presentatore nell’essere lì in quel momento con la figlia, ma non solo. È chiaro che il suo cuore sia pieno di gioia e orgoglio, tutto il web se n’è accorto lasciando dei commenti sui social. “Lei era emozionatissima, le tremava la voce. Anche lui lo era, più di quando ha duettato con gli artisti celebri“, afferma qualcuno.

Il video si chiude con un abbraccio tra loro e la scritta “auguri a tutti i papà” che compare in sovraimpressione, mentre il pubblico li applaude.