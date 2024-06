Viva Rai 2, proposto un nuovo mattin show senza Fiorello: location e chi potrebbe condurlo

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Viva Rai 2

Nel palinsesto televisivo autunnale dovrebbe arrivare, secondo i rumor, un nuovo mattin show al posto di Viva Rai 2. Ma non ci sarà Fiorello! Ecco chi potrebbe condurlo al suo posto e quale sarà la location.

Viva Rai 2, nuovo mattin show senza Fiorello

L’uscita di scena di Fiorello e del suo programma di successo, Viva Rai 2, è ancora un vuoto da rimarginare nel palinsesto della rete di Viale Mazzini. Questo perché si è trattato di una trasmissione in grado di arrivare a picchi di share oltre il 20% al mattino. Un qualcosa di davvero clamoroso!

Ma la Rai non sta di certo a guardare e, quanto pare starebbe pensando di rimpiazzare in qualche modo Viva Rai 2 … e Fiorello (che ha deciso di prendersi del tempo per sé). Come? Vi chiederete?

Secondo quanto si apprende da TV Blog si tratterebbe di un varietà mattutino a tutto tondo.

Nel dettaglio la fonte fa sapere quanto segue: “Un mash-up, termine che va tanto di moda di questi tempi, fra l’attualità, la satira e l’intrattenimento puro, Il tutto studiato e realizzata in una location vicina agli italiani che si svegliano presto che stanno andando a scuola o al lavoro. L’Italia e gli italiani, direttamente al loro fianco. Che sia una stazione ferroviaria, una fermata d’autobus, un aeroporto, un mercato, o qualunque luogo che crei la connessione fra la vita vera ed il vetro televisivo”.

Chi potrebbe condurlo e la location

A svelare invece chi potrebbe condurre il programma erede di Viva Rai 2 è stato Bubino Blog, che ha fatto sapere come al posto di Fiorello potrebbe arrivare Andrea Perroni. Sarà affiancato, sempre stando ai pettegolezzi, dal supporto di altri comici.

Si tratterebbe di un programma “on the road” con una postazione ad hoc, presente nelle stazioni ferroviarie italiane. Ogni settimana pare ce ne sarà una diversa, oppure una fissa. Pare si stia valutando una sorta di edicola viaggiante come alternativa.

Anche TV Blog fa riferimento a una location simbolicamente potente per dare vita a un gioco corale e di squadra. Un programma che possa in qualche modo non far rimpiangere (anche se non sarà facile) Viva Rai 2 e che possa racchiudere la sua stessa fascia oraria, dal lunedì al venerdì.

Al momento il progetti pare sia in fase di realizzazione e top secret. Cosa certa è però che non vedremo Viva Rai 2 e, soprattutto, non ci sarà Fiorello.