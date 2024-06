Emanuel Lo a Ciao Maschio: “Vittima di pregiudizi per la mia storia con Giorgia”

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Emanuel Lo

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Ciao Maschio. Tra gli ospiti anche Emanuel Lo, che si è a lungo raccontato in un’intervista. Ai microfoni di Nunzia De Girolamo ha confessato: “Io vittima di pregiudizi per la mia storia con Giorgia”.

Emanuel Lo sulla sua storia con Giorgia

In seconda serata su Rai 1 questa sera andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Ciao Maschio. Il programma con al timone di conduzione Nunzia De Girolamo, avrà come ospiti Emanuel Lo, Giampaolo Morelli e Nino D’Angelo. E proprio il prof di Amici 23, che secondo i rumor potrebbe lasciare Mediaset (notizia da prendere con le pinze), è arrivato in trasmissione per una lunga intervista.

Una chiacchiera a cuore aperto in cui Emanuel Lo ha raccontato la sua sofferenza vissuta in passato, quando per la prima volta è uscita la notizia della sua relazione con Giorgia. Inizialmente per il coreografo non è stato facile, anzi. E proprio su questo argomento che la conduttrice Nunzia De Girolamo ha voluto porre l’attenzione: “Hai subito un pregiudizio quando hai annunciato di stare con Giorgia, l’unione tra voi due oppure no?”.

Dalla sua Emanuel Lo ha confidato a Ciao Maschio: “Non so se è stata una mia sensazione o altro. Però in qualche modo ho sentito che alcune persone mi guardavano e mi hanno iniziato a guardare sotto un altro punto di vista. Poi fortunatamente con il tempo questa cosa si è calmata.

Però era come se all’inizio non si sapesse il perché io dovessi stare con questa donna, che è più grande di me, famosa. E da qui le domande ‘chissà perché si è messo'”, ha concluso Emanuel Lo.

Nunzia De Girolamo ci ha tenuto a precisare come, purtroppo, coloro che vivono di questi pregiudizi pensano debba esserci sempre un doppio fine. Fortunatamente però con il tempo queste considerazioni hanno lasciato spazio ai sentimenti e la conferma che tra Emanuel Lo e Giorgia sia sempre stato vero amore. Alla faccia dei preconcetti!