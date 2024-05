Non solo Viva Rai2, Fiorello si prende una pausa dal piccolo schermo

NEWS

Debora Parigi | 21 Maggio 2024

Fiorello

Addio anche per Fiorello alla Rai (almeno per il momento) e alla TV in generale. Lo showman si è preso una pausa e non tornerà con Viva Rai2. Non sarebbero previsti nemmeno altri suoi programmi per la prossima stagione televisiva.

Addio a Viva Rai2 e a Fiorello per il prossimo anno

Ascolti da record per Fiorello durante l’ultima stagione televisiva grazie al suo seguitissimo programma mattinerio Viva Rai2. I numeri sono davvero altissimi, considerando l’orario e il fatto che si trattasse della seconda rete della Rai. Infatti ha realizzato 1.300.000 spettatori e il 24,3% di share.

Senza Viva Rai2, la seconda rete è tornata a collezionare in quella fascia tra l’1 e il 2% di share e questo fa capire l’immenso successo di Fiorello e del suo programma. Ma purtroppo, come già detto più volte, per lo showman quella del 2023/2024 è stata l’ultima stagione di Viva Rai2. Solo che adesso arriva notizia del suo addio proprio alla Rai e alla TV in generale. Lui, infatti, si prenderà una pausa dal piccolo schermo.

Ma, come riferisce Giuseppe Candela su Dagospia, Fiorello si prende “una pausa dalla tv ma anche da RaiPlay: i contenuti di Viva Rai2 risultano in scadenza sulla piattaforma”. In pratica molto presto non vedremo più le vecchie puntate dello show sul sito on-demand della Rai, RaiPlay appunto.

Il pubblico non è molto concorde con l’addio di Fiorello alla Rai (anche se lui ha sempre detto di non aver contratti con TV, ma solo contratti inerenti ai suoi programmi). Ma sicuramente la mancanza di Viva Rai2 si sentirà e la sentirà anche la TV pubblica in termini di ascolti.

Intanto Fiorello si dedica anche alla musica (come ha sempre fatto) lanciando un nuovo pezzo insieme a Orietta Berti, “Una vespa in 2”, fatto ascoltare proprio nell’ultima puntata del suo programma e che è già un tormentone.