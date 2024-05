Fiorello ‘si laurea’ all’Università di Urbino: “Mamma ce l’abbiamo fatta”

Social

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Fiorello

Quest’oggi Fiorello ha ricevuto un importante riconoscimento. Il conduttore infatti ha ottenuto il Sigillo di Ateneo da parte dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.

Il riconoscimento a Fiorello

Se oggi tutti gli occhi sono puntati sull’annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2025 e 2026, a spiccare nella giornata odierna è anche Fiorello! Per il conduttore di Viva Rai 2 è stata una giornata davvero molto speciale, piena di emozioni!

Lo showman ha avuto modo di condividere il suo percorso artistico e professionale davanti agli studenti dell’Università di Urbino e per tale ragione ha ricevuto il Sigillo di Ateneo.

Il rettore Giorgio Calcagnini ha fatto un discorso molto sentito, per poi lasciare la parola allo stesso Fiorello. Il noto presentatore ha definito questo riconoscimento molto importante e ha raccontato i suoi inizi, quando sognava di fare il calciatore per poi dedicarsi ad altro: “Tutto quello che mi è accaduto io non l’ho mai cercato”.

Poi si è lasciato andare a tantissimi aneddoti legati alla sua carriera e ha ricordato l’incontro con Bibi Ballandi, conosciuto all’Arena di Verona, che gli suggerì come fosse un uomo di varietà. E grazie a questo nacque poi “Stasera pago io”.

“Da soli non si arriva da nessuna parte. C’è sempre qualcuno nella tua strada e io mi sono fidato”, ha aggiunto Fiorello, come raccolto da TV Sorrisi e Canzoni. Peraltro lo stesso presentatore ha fatto sapere di non aver mai cercato il successo, anzi: “Con 10 milioni di follower ti credi Dio, ma poi devi fare i conti con la realtà. Quella comunque esiste e per fortuna dobbiamo misurarci. Se dovessi rinascere cercherei di fare entrambe le cose. Studiare e lavorare. Penso che si possa fare l’uno e l’altro, io ho fatto l’altro”.

Infine non è mancata anche una battuta, a proposito di questo riconoscimento: “Mia mamma ha sempre voluto un figlio laureato… ce l’abbiamo fatta! O di riffa o di raffa, qualcosa l’abbiamo acchiappata”.