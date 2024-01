“Viziata, i genitori l’hanno sempre imboccata”: quando Mirko diceva di Perla le stesse cose dette da Beatrice (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Dallo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero è emerso un video sui social network che riguarda il periodo trascorso dalla gieffina campana a Temptation Island e in particolare un discorso che Mirko Brunetti le ha riservato durante uno sfogo. I telespettatori hanno notato che il suo pensiero non si è discostato troppo da quello di Beatrice…

Perla Vatiero, le parole di Mirko a Temptation

Che non ci sia simpatia tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi è ormai risaputo e l’abbiamo anche visto anche questa sera durante la diretta del Grande Fratello, quando è scoppiata la lite tra le due.

Principalmente le due hanno discusso non solo per le dinamiche della Casa ma anche per quel che riguarda le faccende domestiche. Beatrice Luzzi ha accusato Perla Vatiero di non contribuire attivamente alle varie pulizie, anzi di defilarsi in più occasioni.

Le parole di Beatrice Luzzi hanno fatto molto arrabbiare Perla Vatiero che, non solo ha negato, ma ha anche precisato di aver pulito più e più volte senza ricevere l’aiuto di nessuno. Questo faccia a faccia tra le due concorrenti ha portato alcuni fan del GF ha riportare a galla un vecchio discorso di Mirko Brunetti.

A Temptation Island mentre si sfogava con Daniele De Bosis sui modi di fare di Perla Vatiero, Mirko Brunetti non si è risparmiato di certo. Anzi, ha in qualche modo fatto il medesimo discorso sentito stasera da Beatrice Luzzi.

“Perla fa l’1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello di approccio montale alle cose. Però perché ha avuto i genitori che erano così, che l’hanno sempre imboccata con il cucchiaino, l’hanno viziata, capito?”.

"perla fa l'1% delle cose"

"è viziata"



Mirko Brunetti ora avrà sicuramente cambiato idea su Perla Vatiero e di certo queste sue parole erano dettate da un momento di rabbia. Sta di fatto però che i social non perdonano e hanno sottolineato appunto la “somiglianza” tra i punti di vista di Beatrice e dell’ex coinquilino.

La clip in questione è stata ripresa già da diversi utenti che si sono totalmente divisi sulla faccenda, come spesso accade in questi casi!