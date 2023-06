NEWS

Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

Temptation Island

La quarta coppia di Temptation Island 2023

In queste ultime settimane, in previsione dell’inizio di Temptation Island 2023, stanno venendo annunciate le varie coppia. La prima è stata quella formata da Gabriella e Giuseppe, poi siamo passati ad Alessia e Davide, per concludere quindi con Daniele e Vittoria.

Questo pomeriggio, invece, abbiamo avuto l’annuncio della quarta coppia. Stiamo parlando di Manu e Alessia. I due sono fidanzati da tre anni e mezzo. Il primo a parlare è proprio il ragazzo, il quale ha 27 anni e afferma che vengono da due realtà diverse, lui da un quartiere popolare e lei ha sempre vissuto nel centro di Milano.

A scrivere alla trasmissione è stato proprio Manu. Il ragazzo vuole partecipare a Temptation Island 2023, come sentiamo dal video qui sotto, per il seguente motivo:

“Scrivo a voi perché sono molto innamorato di Isabella e sogno un futuro con lei. Tant’è che vorrei anche andare a conviverci, ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare”.

A parlare, successivamente è anche Isabella. La ragazza si dice innamorata ma sono parecchie le cose che non le piacciono del fidanzato:

“Il mio lamentarmi non deriva solo dal nostro mondo diverso o comunque da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu nulla mi terrebbe legata a lui, perché ci sono tante cose che non vanno”.

