Vladimir Luxuria rivela: ‘Ho ricevuto avance da un politico sposato’

1 In un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000, Vladimir Luxuria rivela di aver ricevuto, in passato, avance da un politico sposato e con figli

Anche questa settimana Novella 2000 ci offre tantissime esclusive, tra cui l’intervista realizzata da Stefano Di Capua a Vladimir Luxuria, uno dei volti più influenti nel nostro Paese per rilevanza. Attivista LGBT, ma anche politica e ancora attrice, opinionista TV, cantante e concorrente di reality, la Vladi è un personaggio a tutto tondo che, tra le colonne del nostro settimanale, ha rivelato qualcosa circa il suo passato politico.

Qualche mese fa Vladimir ha pubblicato delle foto del suo passato prima del famoso coming out. Un forte segnale da parte sua. Lei che ama raccontare, di tanto in tanto, aneddoti della sua vita, le difficoltà vissute, che l’hanno portata oggi ad essere la persona che conosciamo. Intorno ha sé ha costruito una corazza, che l’ha resa più forte e determinata nel compiere progetti e raggiungere obiettivi.

Vladimir Luxuria piace non solo per il suo essere schietta, empatica con il pubblico e vera, ma non passa di certo inosservata per il suo fascino. E proprio a questo ha legato una rivelazione fatta alla nostra rivista. Come ben sappiamo ormai da tempo è lontana da Montecitorio (anche se non esclude un ritorno), ma proprio in quel luogo a lei conosciuto ha vissuto un episodio emblematico. Alla Camera infatti pare aver ricevuto delle avance, che lei stessa avrebbe deciso di rifiutare:

«Davanti alle insistenze divento tranchant», ci dice l’ex deputata, «quando ero parlamentare, un politico sposato con figli mi chiamava continuamente all’interfono, lamentando che non lo avessi salutato né degnato di uno sguardo entrando in aula. Ma non c’era nulla tra di noi, quando ha cominciato a insistere, esagerando, ho recitato la mia formula magica, dicendogli che se avesse continuato, avrei convocato i giornalisti. Non ha più chiamato».

