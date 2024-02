Isola – Alvin opinionista accanto a Sonia Bruganelli, Elenoire Casalegno inviata: gli ultimi retroscena

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Isola dei Famosi

Nuove indiscrezioni su L’Isola dei Famosi dopo l’annuncio ufficiale che vede Vladimir Luxuria come conduttrice. Si parla non solo di Sonia Bruganelli, ma ora spunta il nome di un secondo opinionista e di una nuova inviata dall’Honduras!

Isola: gli ultimi retroscena su opinionisti e inviata

C’è grande attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Sappiamo per certo che al timone di conduzione avremo Vladimir Luxuria, al debutto. Ma non sarà da sola. Ad affiancarla ci saranno chiaramente degli opinionisti (o una singola persona come avvenuto al GF è da verificare).

Se inizialmente si era parlato di Elena Guarnieri, ieri Davide Maggio ha fatto il nome, a sorpresa, di Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del GF Vip dunque dovrebbe sedersi sulla poltroncina pronta a commentare le dinamiche dell’adventure show, L’Isola dei Famosi.

Ma potrebbe non essere da sola. Secondo l’indiscrezione lanciata da TV Blog, infatti, Alvin potrebbe essere la persona giusta per questo compito. Dopo essere stato già inviato dunque stando ai rumor pare possa sedersi accanto a Sonia Bruganelli in studio. Questo dunque significherebbe abbandonare l’idea dell’unica opinionista come stiamo appunto vedendo al Grande Fratello con Cesara Buonamici.

E dunque chi sarà l’inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi? Se come riferito da TV Blog Alvin dovesse passare da inviato a opinionista, ci sarebbe lo slot libero che, in tal caso, potrebbe vedere Elenoire Casalegno come designata. La conduttrice televisiva spesso l’abbiamo vista a La Vita in Diretta come ospite e già in passato si è vociferata un suo impiego a L’Isola. Che sia questa la volta giusta? Staremo a vedere!

C’è da precisare infatti che per l’appunto a parte l’annuncio ufficiale di Vladimir Luxuria, su opinionisti, naufraghi e inviato ci sono solo tanti rumor che siamo certi saranno confermati o smentiti molto presto. Ancora un po’ di pazienza! L’Isola dei Famosi sta per tornare e lo farà in una nuova veste.