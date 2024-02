Lo storico Teatro Parioli cambia nome ed è dedicato a Maurizio Costanzo

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Maurizio Costanzo

Il Teatro Parioli da ieri sera ha cambiato nome. Il luogo simbolo del Costanzo Show in via Borsi al civico 20, ora è riconosciuto come Teatro Parioli Costanzo, in onore dell’indimenticabile conduttore Maurizio Costanzo. L’annuncio durante lo speciale dedicato al presentatore.

Il Teatro Parioli dedicato a Maurizio Costanzo

Ieri in seconda serata è andato in onda Dedicato a… Maurizio Costanzo, lo speciale per ricordare il compianto conduttore a un anno dalla sua scomparsa. A condurre la serata una commossa Maria De Filippi che, al suo fianco, ha voluto Fabio Fazio e tanti amici e colleghi con cui Costanzo ha lavorato nel corso della sua carriera.

Non sono mancati aneddoti, risate e un pizzico di malinconia ed emozione a condire il tutto. Prima di chiudere la puntata Fazio ci ha tenuto a chiamare sul palco Pino Strabioli e il direttore del Teatro Parioli, Michele Gentile. Proprio quest’ultimo ha preso la parola per dire una cosa molto importante:

“Per Maurizio vogliamo lasciare due cose che durino nel tempo”, ha detto il direttore. Fazio ha invitato tutti gli ospiti ad alzarsi in piedi con loro per questo speciale momento: “I luoghi hanno un’anima, custodiscono i ricordi, i pensieri, le emozioni e i passi di coloro che li hanno percorsi”.

Da qui il conduttore ha ridato la parola al direttore Gentile: “Io e i miei soci abbiamo deciso che da questa sera il Teatro Parioli si chiamerà Teatro Parioli Maurizio Costanzo”. A questo punto si sono collegati con l’esterno dell’edificio dov’è stata svelata appunto la nuova targa.

Un gesto molto apprezzato da amici, colleghi così come dai telespettatori. Ricordiamo tra l’altro che Maurizio Costanzo ha sempre avuto un legame speciale con Teatro Parioli in Roma, ma anche il Teatro è sempre stato fedele al conduttore. Pensiamo nei giorni della sua scomparsa lo scorso anno. In segno di rispetto avevano messo dei fiocchi neri alle porte d’ingresso. Peraltro avevano reso nota la notizia che dopo un anno sarebbe successo qualcosa, come abbiamo poi scoperto.

Alla vigilia di questa ricorrenza, l’insegna luminosa ora ha come denominazione Parioli Costanzo. A separare le due parole c’è sempre il pupazzo a forma di scimpanzé di colore blu, che è rimasto intatto.