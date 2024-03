Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori di due gemelle (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

Andreas Muller Veronica Peparini

In queste ore, dopo nove mesi di attesa, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno potuto dare il benvenuto nel mondo alle loro gemelle.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono genitori

Da mesi Andreas Muller e Veronica Peparini aspettavano di conoscere le loro gemelline e finalmente quel giorno è arrivato. Il ballerino e la coreografa hanno potuto dare il loro benvenuto nel mondo a Penelope e Ginevra.

Lo hanno fatto pubblicando una foto in cui possiamo vedere Andreas che guarda con occhi pieni d’amore le neonate. Nella descrizione del post su Instagram hanno scritto di essere davvero molto emozionati e commossi:

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”.

Andreas Muller insieme alle figlie appena nate

Ovviamente tantissimi gli amici e i fan che hanno fatto le congratulazioni a Veronica Peparini e Andreas Muller per essere diventati genitori insieme. Tra questi possiamo citare, per esempio, Paolo Camilli, Alessio Gaudino, Elisa D’Ospina, Giulia Luzi e tantissimi altri. “Auguri ragazzi, inizia l’avventura più straordinaria“, afferma qualcuno, ma anche “auguri e buon viaggio“.

Per la coppia, il cui incontro ha avuto luogo ad Amici di Maria De Filippi diversi anni fa, si tratta di un vero coronamento del loro amore. Hanno desiderato tanto allargare la famiglia e finalmente ce l’hanno fatta, nonostante tutte le difficoltà che hanno incontrato nel corso dei mesi.

Come in molti si ricorderanno, infatti, Andreas Muller aveva rivelato che la Peparini sarebbe dovuta stare a riposo perché durante una visita erano stati riscontrati dei problemi. Per fortuna però tutto si è evidentemente risolto per il meglio e oggi possono festeggiare questa nuova fase della loro vita.

Anche tutti noi di Novella 2000 facciamo le nostre più sentite congratulazioni e facciamo alla coppia un grosso in bocca al lupo per la loro nuova avventura.