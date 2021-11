1 Il matrimonio di Nicolò Zenga

Qualche giorno fa abbiamo visto Nicolò Zenga sposarsi con Marina Crialesi. I due fidanzati sono convolati a nozze e molti hanno fatto loro gli auguri per un futuro felice. Tuttavia, alcuni utenti del web si sono accorti di un dettaglio, ovvero l’assenza della famiglia di Nicolò. All’appello, infatti, mancavano Andrea con la cognata Rosalinda Cannavò e il padre Walter Zenga. I due fratelli, infatti, avevano risolto tanti problemi che si erano verificati negli anni con il papà grazie anche al Grande Fratello Vip. Fino a poco tempo fa non sapevamo i motivi di tale scelta.

Andrea, infatti, aveva in passato dichiarato: “Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò“. Ad oggi non abbiamo ancora una spiegazione chiara, ma Andrea ha in queste ore pubblicato una foto di loro da piccoli, mettendo a tacere qualsiasi dubbio su loro eventuali litigi. Inoltre, poco tempo prima, lo stesso Nicolò aveva piegato la presenza di pochi invitati:

Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio ed il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto… perché oggi conta solo questo.. l’amore.

A rompere il silenzio, invece, adesso ci ha pensato il papà Walter Zenga. Ha scritto ciò che aveva da dire attraverso un post di Instagram. Nell’immagine vediamo Nicolò e Marina uno di fronte all’altra vestiti con gli abiti da cerimonia. Per scoprire ciò che ha affermato il padre, invece, continuate a leggere…