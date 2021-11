Andrea Zenga rompe il silenzio dopo il mancato invito al matrimonio di suo fratello Nicolò

1 Il post di Andrea Zenga

Qualche giorno fa Nicolò Zenga si è sposato con Marina Crialesi, ma ciò che ha fatto più notizia è stato il fatto che mancasse praticamente tutta la famiglia dello sposo. Non c’era quindi il fratello Andrea Zenga, la sua fidanzata Rosalinda Cannavò, ma neanche il padre Walter, nonostante sembrasse che i problemi fossero risolti.

E quello che più suscita stupore è che a maggio proprio Andrea aveva detto che sarebbe stato il testimone di nozze del fratello: “Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò”. Così non è stato e solo adesso l’ex gieffino ha rotto il silenzio.

In realtà non ha parlato esplicitamente del matrimonio del fratello e della sua assenza, ma ha pubblicato una foto nelle storie sul suo profilo Instagram. Si tratta di un dolcissimo scatto di lui e Nicolò quando erano piccoli. E ha scritto: “Indissolubili since ’93”.

Comunque il giorno dopo le nozze Nicolò Zenga ha spiegato i motivi per cui la maggior parte della sua famiglia era assente in questo suo giorno importantissimo…