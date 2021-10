1 La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi

S’infittisce di un nuovo capito la telenovela che coinvolge Wanda Nara e Mauro Icardi che, secondo i ben informati, sarebbero arrivati alla rottura. In Argentina, come in Italia, in questi giorni non si parla d’altro. A dare un ulteriore dettaglio sull’accaduto è stata proprio l’ex opinionista del GF Vip quando sul suo profilo Instagram ha postato una storia con su scritto un messaggio che non ha bisogno di grandi interpretazioni:

“Hai rovinato una famiglia per un pu****a“.

Sempre dal profilo social è emerso poi ce Wanda avrebbe smesso di seguire Mauro, così come la presunta amante di quest’ultimo. Stando ai giornali argentini e non solo si tratterebbe della cantante e fotomodella Eugenia Suarez.

Nelle scorse ore, poi, le foto postate da Mauro Icardi proprio dedicate e in compagnia di Wanda Nara avevano riacceso la speranza nei fan della coppia. Sembrava quasi essere un messaggio per allontanare le voci emerse sul loro conto. Peccato però che l’argentina ha riportato ulteriori dubbi sulla faccenda nel momento in cui ha fotografato la sua mano senza l’anello scrivendo oltretutto che le piace tanto non indossarlo. Lo “sfogo social” pare sia arrivato per dare ulteriore attenzione all’accaduto.

Come raccolto da Repubblica, durante la trasmissione Los Angeles de la mañana, in cui si è tanto parlato dell’accaduto, sono emersi ulteriori dettagli, a partire dal costo del divorzio che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni. Pare che la rottura potrebbe esser formalizzata in Francia, anche se i due si sono sposati in Argentina. Sempre dal programma TV è spuntato fuori che Wanda Nara avrebbe richiesto l’aiuto di un detective in grado di indagare più a fondo su ogni singolo movimento fatto da sui marito Mauro Icardi. Andiamo a vedere cosa è emerso.

