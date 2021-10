1 Wanda Nara e la foto senza anello di matrimonio

Nella giornata di ieri si è parlato molto del rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Quest’ultima, infatti, aveva pubblicato nelle sue Stories su Instagram una scritta in spagnolo che recitava: “Otra familia más que te cargaste per z***a“. Questa in italiano si traduce come: “Hai rovinato una famiglia per un pu****a“. Tutto ciò, quindi, faceva pensare a un probabile tradimento da parte del calciatore.

In un primo momento, infatti, i rumor sostenevano che Icardi stesse avendo una relazione clandestina con una attrice celebre in Argentina. Il rapporto tra i due, sempre secondo le indiscrezioni, sembrava star andando avanti da diversi mesi ormai. Inoltre, parrebbe che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip abbia mandato un messaggio a una amica affermando chiaro e tondo: “Mi sono separata“. In molti si sono stupiti di tutta la situazione e il gossip no si è più fermato.

Mauro Icardi, però, avrebbe smentito qualsiasi voce sulla crisi del suo matrimonio con Wanda Nara. Il calciatore del Paris Saint Germain, infatti, ha ottenuto un permesso di lavoro dal club per “motivi famigliari” e ha pubblicato anche un post in cui lo vediamo in compagnia della moglie. Nella descrizione, inoltre, le fa gli auguri per la festa della mamma, come da tradizione nel suo Paese d’origine. Lei non ha condiviso queste immagini nelle sue Stories. Anzi, ne ha pubblicata una nuova.

La foto senza anello di Wanda Nara

Nonostante questo scatto sembri togliere ogni dubbio sulla crisi, smentendola, la moglie ha postato una fotografia in cui è senza fede nuziale. La frase che l’accompagna è: “Me gusta mas mano sin anillo“, ovvero “Mi piace la mia mano senza anello“. In questo modo ha riportato a circolare le voci sulla crisi tra i due. Crisi che, ricordiamo, ci sarebbe per dei tradimenti di Mauro Icardi. Ma chi sarebbe l’altra donna? Vediamolo insieme…