1 Wanda Nara toglie il cognome del marito da Instagram

Dopo la crisi con il marito, oggi risolta, Wanda Nara ha fatto di nuovo parlare di sé per un gesto che ha lasciato molti a bocca aperta. Nessuno, infatti, si aspettava che dal suo profilo Instagram scomparisse il cognome “Icardi“, ovvero quello che compagno di vita. C’è chi ha, quindi, pensato a una nuova crisi tra i due, ma pare che le motivazioni non siano queste. Come riporta anche il sito Gossip e TV la spiegazione di questa faccenda l’ha data la diretta interessata in un programma argentino intitolato “Flor de Equipo“.

Wanda, perciò, ha spiegato che ha deciso di togliere il cognome per esigenze lavorative. Nell’ultimo periodo, infatti, ha aperto diverse attività che portano soltanto il suo nome. Avere anche “Icardi” sui social, di conseguenza, non aveva molto senso. Queste le sue parole: “Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata“. Ricordiamo che ha realizzato, non molto tempo fa una linea beauty. In estate, invece, lancerà il marchio di costumi da bagno “Wanda Swim“.

Come dicevamo, perciò, tra Wanda Nara e Mauro Icardi è tornata la pace dopo un periodo davvero molto agitato. Di recente ha raccontato per filo e per segno tutto ciò che è successo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni partendo dalla scoperta della chat tra Icardi e la Suarez:

Andavamo a cavallo. Mi hanno chiesto una foto delle ragazze e mi sono ricordata che ce l’avevo sul telefono di Mauro. Poi cercando ho trovato una chat. Essendo una persona nota il mio impulso è stato di raccontare la cosa su Instagram. Nel messaggio c’erano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto e non si sarebbe aspettata che mi dicessero dall’altra parte. Si scrivono tante cose, raccontano qualcosa su Ibiza. Ho preso il primo aereo e sono tornata a casa in Italia. Più tardi, parlando con gli amici, mi hanno detto: ‘stai combinando un casino’. Ho detto a Mauro: ‘mi perdoneresti se trovassi messaggi del genere sul mio telefono?’. E lui ha detto: ‘No, divorzierei’.

