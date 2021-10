Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Wanda Nara e di Mauro Icardi. Secondo quanto si mormora infatti il calciatore avrebbe tradito sua moglie con l’attrice China Suarez, che è così finita al centro dell’attenzione mediatica. Quest’ultima tuttavia qualche giorno fa è intervenuta smentendo categoricamente l’accaduto, ammettendo di non conoscere né Icardi, né tantomeno la Nara. Adesso a seguito della lunga polemica la Suarez ha deciso di intervenire nuovamente, e con un lunghissimo post sui social ha rotto il silenzio, negando nuovamente il suo coinvolgimento nella crisi tra Mauro e Wanda. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Scrivo questo testo per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio. Facile far passar male me per scaricare le responsabilità. Il prezzo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo pago io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto. […] Quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato”.