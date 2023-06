NEWS

Nicolò Figini | 28 Giugno 2023

Chiara Ferragni

L’invito di matrimonio della sorella di Chiara Ferragni

Da tempo ormai si parla del matrimonio della sorella di Chiara Ferragni, ovvero Francesca. La ragazza si sposerà con il compagno Riccardo Nicoletti dal quale ha avuto un figlio lo scorso anno. In occasione del suo trentatreesimo compleanno, infatti, l’influencer ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio alla presenza di amici e parenti.

In queste ultime settimane alcuni rumor avevano rivelato le informazioni sulla data e sulla location. Francesca si sposerà il 9 settembre 2023 presso il Castello di Rivalta, antica fortezza situata sul fiume di Trebbia. Tutto questo è stato confermato dall’invito di nozze che Chiara ha mostrato in un filmato nelle ultime ore. Qui sotto il video.

Mentre attendiamo il giorno in cui verrà celebrato questo evento, ricordiamo che il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo ha compiuto un anno nelle settimane appena trascorse. Per tale occasione è stata fatta una bella festa in famiglia e i genitori hanno scritto delle tenere dediche sui social: “21 giugno 2023. 1 anno di Edo! Ti amiamo amore nostro“. Ma anche la zia Chiara ha scritto:

“Buon primo compleanno Edo. La tua famiglia ti ama tantissimo e sarà sempre qui per te. Congratulazioni ai tuoi fantastici genitori“.

La giornata, quindi, è trascorsa tra giochi per i più piccoli, divertimento e tanto buon cibo. Non ci resta, adesso, che attendere il giorno del matrimonio. Ricordiamo che la data scelta è quella del 9 settembre 2023. Non appena avremo a disposizione delle foto non esiteremo a mostrarvele.

