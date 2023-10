Wax commenta il flirt tra Mew e Matthew ad Amici 23 (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Ottobre 2023

Amici 23

Questo pomeriggio nel daytime di Amici 23 abbiamo visto trattati diversi argomenti. Nicholas sembrava molto scoraggiato dal compito che gli è stato assegnato da Alessandra Celentano. Mentre Simone ce la sta mettendo tutta per riuscire nel suo compito. Inoltre sembra che stia nascendo la prima coppia dell’edizione, quella formata da Mew e Matthew. Tra chi ha commentato sul web anche l’ex allievo Wax.

Nel video in questione, che è stato pubblicato anche dalle piattaforme social del talent di Canale 5, abbiamo potuto assistere a un avvicinamento tra i due cantanti.

Si sono mostrati molto complici e Matthew ha ammesso senza mezze parole che a lui lei piace. Mew ha reagito bene e molto spesso li abbiamo visti abbracciati a tavola oppure sdraiati sul divano ad annusarsi.

Ciò che ha creato scalpore sul web, tuttavia, è stata proprio il commento scritto da Wax sulla pagina Instagram di Amici. Ha scritto: “Si tr*mba“. Le risposte che ha suscitato tale commento sono veramente tantissime e tutti sembrano ridere di gusto per quanto affermato dall’ex cantante del talent.

Il commento di Wax sul flirt tra Matthew e Mew

Al momento non sappiamo se tra Matthew e Mew nascerà qualcosa di concreto. Per ora, infatti, non sarebbe neanche scattato il bacio. Quasi sicuramente nelle prossime settimane torneremo a parlarne ancora. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Per il momento non possiamo fare altro che attendere e consigliarvi di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.