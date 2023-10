Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Ottobre 2023

Amici 23

Il presunto flirt ad Amici 23

La puntata di questo pomeriggio di Amici 23, nel corso del daytime, si è aperta con la nascita di quella che viene definita dalla produzione “un’amicizia speciale“. Sembrerebbe, infatti, che tra Mew e Matthew stia nascendo del tenero, ma sarà vero? Andiamo a scoprire tutto quello che sta succedendo in base alla clip mostrata su Canale 5.

Nel video qui sotto li possiamo vedere molto vicini. Sentiamo la cantante chiedere se gli piacciono le alici e lui risponde: “A me piaci tu“. In seguito altre immagini li mostrano mentre si abbracciano a tavola in maniera molto dolce e poi si sdraiano insieme sul divano. Matthew le dice: “Guarda che stai rischiando, te lo dico“.

Nella casetta di #Amici23 sembra essere nata un'amicizia speciale pic.twitter.com/oZKJCAGFQr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2023

Lei sembra starlo annusando e poi esclama: “Il tuo profumo è la mia droga“. successivamente anche lui mette il naso in mezzo al suo collo: “Eh non male, devo essere sincero. Non male“. Poco dopo dormono abbracciati fino a quando non si mettono faccia a faccia e si scontrano con il naso senza però darsi un bacio, a quanto pare.

Che tra Mew e Matthew di Amici 23 stia davvero nascendo del tenero? Al momento non possiamo saperlo anche se questi atteggiamenti punterebbero in quella direzione. Inoltre, anche e non ne abbiamo la sicurezza, la cantante sembra che sia fidanzata fuori dal talent. Cosa accadrà? Staremo a vedere e noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

