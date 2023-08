NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Agosto 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sbotta su Instagram

In queste ultime ore a finire nuovamente nel mirino del web sono stati Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale e il rapper hanno infatti pubblicato il trailer della puntata speciale di The Ferragnez interamente dedicata al Festival di Sanremo, in uscita il prossimo 14 settembre. Nel corso dell’episodio, che sarà disponibile su Prime Video, il pubblico scoprirà la verità su quanto accaduto tra Chiara e Federico dopo la finale della kermesse. Come è noto infatti per settimane si è mormorato che la coppia fosse in crisi, e le malelingue del web hanno addirittura parlato di una presunta separazione. La puntata dunque farà finalmente chiarezza sulla situazione, e proprio nelle prime immagini sentiamo la Ferragni dichiarare: “Non penso che Federico abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”.

A quel punto non sono tardati ad arrivare i leoni da tastiera. Alcuni utenti infatti hanno accusato Chiara Ferragni e Fedez di aver organizzato il tutto, e in particolare un follower ha dichiarato: “La conferma che fosse tutto programmato”. Non è mancata però la replica dell’imprenditrice digitale, che ha così letteralmente sbottato. Ma non solo. Chiara infatti ha invitato la persona in questione a guardare l’episodio, che rivelerà cosa è accaduto per davvero tra lei e Federico dopo Sanremo. Queste le dichiarazioni della Ferragni in merito:

“Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie”.

I fan nel mentre attendono con trepidante attesa l’uscita della puntata speciale di The Ferragnez La Serie, che senza dubbio anche stavolta avrà un successo straordinario. Ricordiamo che l’episodio su Sanremo sarà disponibile a partire da giovedì 14 settembre, naturalmente su Prime Video. Nel mentre seguiteci per tante altre news su Chiara Ferragni, Fedez, e non solo.