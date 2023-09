Wax si fa un nuovo tatuaggio e i fan pensano che sia dedicato ad Angelina – FOTO

Gossip

Il nuovo tatuaggio di Wax fa accendere il gossip

Per tutta la durata di Amici 22 Wax ha fatto molto parlare di sé e sta facendo parlare ancora. All’interno del talent ha creto un stretto rapporto con la cantante Angelina Mango, tant’è che i fan speravano nella nascita di un amore. Loro e anche molte volte Maria De Filippi hanno detto che avevano solo una bella e stretta amicizia, tra l’altro lei era ed è ancora fidanzata.

Nonostante questo, però, i fan continuano a tifare per loro e proprio di recente hanno notato un particolare. La segnalazione è arrivata a Biccy.it che l’ha riportata e riguarda un nuovo tatuaggio dell’ex allievo di Arisa. In pratica si è tatuato una A con una stella. E subito il pensiero è andato appunto ad Angelina anche perché, secondo quello che scrivono i fan, lui non avrebbe amici o parenti che hanno un nome che inizia con la lettera A.

Il nuovo tatuaggio di Wax è davvero dedicato ad Angelina? Se fosse così, il mistero si infisttisce un po’, perché proprio di recente lui ha detto di non essere più in contatto con i suoi ex compagni, compresa la Mango. Ospite a Radio Deejay nel programma Say Waaad, ha infatti detto: “Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina? Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro, e vale anche per Angelina, è diverso”.

In pratica Wax ha parlato di una convivenza forzata: “Siamo quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata”. E in pratica, una volta finita l’edizione del talent e prese strade diverse, per lui sono cambiati anche i rapporti, compresi quelli con Angelina Mango. Ha infatti detto: “La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo”.