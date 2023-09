Gossip

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Amici 22

Wax spiazza su Angelina

Ad Amici 22 Wax è stato uno degli allievi che più ha fatto discutere. E a quanto pare ciò avviene anche a programma terminato, dopo le recenti dichiarazioni sul sul rapporto con Angelina Mango.

Spesso al centro delle dinamiche della Casetta, Wax ha fatto parlare anche per il legame nato con la sua compagna di classe. Qualcuno pensava (e pensa) che tra i due potesse nascere qualcosa, nonostante lei sia fidanzatissima. Sia Wax che Angelina hanno sempre frenato e parlato solo di amicizia.

Ora però Wax ha spiazzato tutti. Ospite a Radio Deejay nel programma Say Waaad, il cantante ha fatto sapere di avere perso quello che si era creato con tutti e nel discorso ci ha tenuto a includere anche Angelina Mango.

Queste le parole di Wax: “Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina? Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro, e vale anche per Angelina, è diverso”.

Nel suo discorso Wax ha dichiarato che sono tutti molto “schiacciati, forzati” dunque del doversi vedere e sentire per ovvie ragioni: “Siamo quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata”. Una volta usciti, secondo il giovane artista, si vive una sorta di utopia e ci si rende conto di tante cose.

“La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo”.

Le affermazioni fatte da Wax hanno lasciato di stucco i fan di Amici, che mai avrebbero pensato di sentire queste dichiarazioni. Soprattutto su Angelina Mango, con la quale aveva instaurato un bellissimo rapporto all’interno del talent show di Maria De Filippi.

ok but questo ha fatto male pic.twitter.com/7w4rf0RZSJ — val (guts era) (@smarginandomi) September 8, 2023

Evidentemente complice il lavoro e dunque i tanti impegni lavorativi Wax e Angelina hanno perso i contatti e ora non si sentono più. La cantante ancora non ha commentato le parole del suo ex compagno della scuola di Amici, ma non è escluso possa farlo molto presto.