Will Smith e la moglie Jada Pinkett vicini al divorzio, la cifra è da capogiro (RUMOR)

1 Voci di dovorzio per Will Smith e Jada Penkett

L’attore Will Smith si trova davvero al centro di uragano da molte settimane ormai, tutto a causa del pugno in faccia dato al conduttore e comico Chris Rock durante la notte degli Oscar. Serata che, tra l’altro, era davvero importante per l’attore dato che ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista. E adesso la vita privata di Smith con la moglie Jada Pinkett sta diventando sempre più pubblica.

Quel famoso pugno fu dato proprio per difendere la moglie e i suoi problemi di salute dall’ironia davvero poco simpatica del comico. Ma proprio questa difesa sembra gli si sia ritorta contro, tanto che la famiglia dell’attore ha detto che dal questo gesto stanno vivendo un incubo. Ma adesso si parla addirittura di divorzio.

A riportare il rumor è stato il sito americano Heat Magazine che ha raccontato che la coppia avrebbe problemi da anni e adesso sarebbe arrivata a parlarsi a malapena. Colpa di ciò che è accaduto proprio alla notte degli Oscar? Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Tutto è possibile e una fonte ha raccontato dei particolari al magazine, come riporta il sito Fanpage.it: “Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile. Hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena”.

Ma non sarebbe tutto, perché i ben informati riferiscono che, se davvero si arrivasse al divorzio, sarebbe uno dei peggiori della storia dello spettacolo. Il motivo? Il patrimonio di Will Smith. Vediamo meglio i dettagli…