Women’s Fitness Network: donne in forma con Ac Universe

Redazione | 2 Agosto 2023

Si chiama AC Universe Women’s Professional Fitness Network, ed è la piattaforma dedicata all’allenamento femminile ideata dal coach di Parma Alex Cassano.

Il volto è quello di Sandra Galati, Coach professionista formatasi in Federazione italiana del Fitness, con un passato da agonista nel mondo della danza. La Galati balla da quando ha 5 anni, e ha rappresentato l’Italia per il CONI fino ad arrivare ad aprire un’accademia di danza.

Negli ultimi anni si è appassionata di benessere, alimentazione e cura per il corpo.

Si allena da sempre. Poi, grazie alla conoscenza con Alex Cassano, fondatore del metodo AC Universe, è nata la sua passione come personal trainer.

Ha appreso ogni nozione e tutte le competenze necessarie, e si è specializzata negli allenamenti al femminile nella sede operativa di AC Universe di Parma.

Intervista a Sandra Galati dell’AC Universe

Sandra, come sono le donne cui si rivolge AC Universe Women’s Professional Fitness Network?

“Sono tutte sempre molto impegnate a livello lavorativo. Devono gestire famiglia, affetti, affari e spesso trascurano la cura di se stesse. Non bisogna mai farlo, invece, perché non amando se stesse si abbassa la propria autostima. Piacersi equivale anche a piacere agli altri e a raggiungere migliori obiettivi in ambito lavorativo. L’ho provato su me stessa e sono rinata, arrivando a dimostrare molti anni in meno rispetto alla mia reale età, e tutto grazie al metodo di Alex Cassano”.

Perché l’idea di una piattaforma di allenamento?

“È una filosofia di training innovativa, sviluppata su un metodo creato in anni di lavoro unendo procedure, canoni ben precisi e l’utilizzo di specifici criteri e strumenti ad uso del corpo e della mente. Un metodo che è in grado di fare la differenza tra le tante offerte che popolano l’universo del ‘coaching online’, visto il costante supporto che gli utenti avranno vis a vis tramite ripetute videocall, con tecnici specialisti che terranno monitorati i loro progressi”.

AC Universe è un percorso strutturato e suddiviso in differenti step finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, che sarà garantito grazie alla sinergia del team.

Sandra crede in questo progetto, e come coach ama trasmettere agli utenti entusiasmo, forza, passione e determinazione per aiutarli e sostenerli nel duro lavoro che intendono intraprendere raggiungendo così lo stato di benessere desiderato.

“Grazie a AC Universe”, conclude Sandra, “sarà molto più semplice e funzionale allenarsi a distanza tramite video workout costruiti e cuciti sul cliente, in virtù delle considerazioni effettuate dai professionisti del team tramite gli step, subito dopo l’iscrizione”.

Il servizio è studiato specificamente per le donne, che potranno rivolgersi a Sandra e alle sue collaboratrici cominciando con una video call preliminare.

In questo colloquio si stabilisce l’obiettivo con il life coach. Subito dopo ci sarà una call per sviluppare un piano di educazione alimentare ad hoc grazie al coinvolgimento della dottoressa Francesca Morganti, biologa nutrizionista.

Infine, dopo dieci giorni circa la cliente riceverà l’intero Video Workout secondo cui allenarsi.

Tenendo sempre alto il grado di soddisfazione delle interessate, ogni programma sarà cucito sul destinatario anche nei ritmi: quante volte ci si dovrà allenare lo decideranno insieme Coach e utente.