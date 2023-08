Anna Pettinelli, i ladri le svaligiano la casa mentre lei è in vacanza

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Casa svaligiata per Anna Pettinelli mentre si trovava in vacanza per tre giorni. La speaker radiofonica si è quindi sfogata sui social

Bruttissima sorpresa quella che Anna Pettinelli ha trovato al ritorno delle sue brevissime vacanze. La speaker radiofonica, infatti, oggi è rientrata a Roma e ha trovato il suo appartamento messo a soqquadro e tantissimi oggetti spariti.

“Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest’estate”, ha esordito sul suo profilo Instagram scrivendo un post di sfogo nelle storie. E ha continuato dicendo appunto che le hanno portato via degli oggetti di valore. “Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare)”.

Come leggiamo, si è trattato di qualcosa appartenemente forse ai genitori che non ci sono più, insomma a persone a lei care e che quindi rappresentavano un ricordo. Ma Anna Pettinelli ha anche raccontato come questa cosa abbia suscitato in lei molta paura. “Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e lo stare nella mia beata solitudine. Ma paura soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza”, si è sfogata.

La conclusione del post ha riguardato di nuovo gli oggetti dal grande valore sentimentale portati via. E ha fatto notare che per fortuna almeno i ricordi non potranno mai essere rubati. “Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai”.

Ci dipiace davvero tanto per questa terribile vicenda. Come ha detto lei stessa, vieni assalito da un senso di impotenza quando ti ritrovi di fronte a situazioni del genere.