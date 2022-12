I Santi Francesci vincono X Factor 2022: la classifica finale

NEWS

Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

x factor 2022

X Factor: l’esibizione di Ambra Angiolini

Oggi 8 dicembre è la serata della finale di X Factor 2022. La serata, che ha visto scontrarsi i 4 finalisti rimasti in gara, è stata impreziosita da altre speciali esibizioni. Una di queste riguarda Ambra Angiolini.

La giudice del talent musicale, esattamente come i colleghi Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi e la conduttrice Francesca Michielin, ha avuto il piacere di poter portare sul palco del Forum di Assago una sua performance. E quale modo migliore se non farlo sulle note di T’Appartengo?

Il brano, che porta il nome anche del primo album di Ambra Angiolini pubblicato l’11 novembre 1994, è stato un vero e proprio successo. Pensate che all’epoca, solo nella prima settimana, riuscì a vendere la bellezza di 100 mila copie. Ma non solo in Italia, perché il disco è stato tradotto in lingua spagnola ed, esattamente come nel nostro Paese, è stato un progetto davvero molto apprezzato in Spagna e SudAmerica.

T’Appartengo di Ambra Angiolini, che con il trascorrere delle settimane ha raggiunto le 370 mila copie, ha ottenuto la bellezza di 3 dischi di platino in quel periodo.

Presentato durante l’ultima stagione di Non è la Rai nel 1994, T’Appartengo di Ambra Angiolini ancora oggi è una vera e propria hit musicale. Esistono persino versioni remixate rilasciate in seguito e a tutti, almeno una volta è capitato di canticchiarla. Per non parlare della coreografia che in tantissimi sanno a memoria!

Così stasera Ambra Angiolini sul palco di X Factor ha voluto ricordare i vecchi tempi e si è esibita sul brano che ha fatto esplodere il suo personaggio e talento.

Una Nazione in piedi sul divano con la mano sul cuore #ambra #XF2022 pic.twitter.com/cUEaVwvKpW — Chiara Ferretti (@nouv84) December 8, 2022

Come potete vedere da queste immagini il pubblico è totalmente impazzito durante la sua performance, attesissima dal pubblico. Il Forum è diventato una vera e propria bolgia. Ambra, che nelle scorse ore aveva pubblicato alcuni momenti delle prove, si è molto divertita e ha conquistato tutti.