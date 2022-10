Chi sono i Santi Francesi di X Factor 2022? Età e Instagram

Tutte le informazioni sul duo chiamato Santi Francesi di X Factor 2022, chi sono i componenti, la loro età, da dove vengono, la carriera e come seguirli sui social.

Chi sono i Santi Francesi

Nome della band: Santi Francesi

Nome componenti: Alessandro De Santis e Mario Francese

Anno di formazione: 2015

Luogo di formazione: Piemonte

Genere musicale: pop, indie, elettronico

Instagram: @santifrancesi

Twitter: @SANTIFRANCESI

Facebook: SantiFrancesi

Santi Francesi età, componenti e biografia

Conosciamo meglio chi sono i Santi Francesi attraverso la loro biografia, provenienza, età e nomi dei componenti. Il duo è formato da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Come si nota, la scelta del nome del gruppo è l’unione dei loro cognomi. Si sono incontrati in uno studio nel 2015 dove Mario stava incidendo dei brani e da lì hanno iniziato a collaborare.

Riguardo la loro biografia, non abbiamo molte informazioni, quindi non sappiamo le loro date di nascita esatte. Dovrebbero avere Alessandro De Santis 23 anni di età e Mario Francese 24 anni. Sono originari di Ivrea (Piemonte). Non abbiamo invece informazioni sulla loro altezza, peso e segno zodiacale. Per quanto riguarda i tatuaggi, Alessandro De Santis ne ha alcuni visibli sul braccio, Mario invece sembra non averli.

Vita privata

Passiamo adesso alla vita privata e sentimentale dei Santi Francesi. Purtroppo anche in questo caso non abbiamo informazioni. Alessandro De Santis e Mario Francese sono fidanzati o sono single? Non sappiamo rispondere a questa domanda.

Riguardo i loro studi e la loro vita oltre la musica non conosciamo praticamente nulla, a parte il fatto che si conoscono da sette anni e hanno sempre lavorato insieme.

Dove seguire i Santi Francesi: Instagram e social

Per quanto riguarda i social, come possiamo seguire i Santi Francesi e dove? Vi segnaliamo subito il loro profilo Instagram che ha oltre 44 mila follower. Entrambi hanno dei profili Instagram personali che si trovano nella biografia del profilo del duo.

I due cantanti possono essere anche seguiti su Twitter. Inoltre hanno una pagina Facebook.

Per ascoltare la loro musica, invece, c’è il profilo Spotify.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera dei Santi Francesci, Alessandro De Santis e Mario Francese si conoscono dal 2015. E la loro formazione ha avuto vari componenti, anche diversi, ma alla fine sono rimasti solo loro. La loro musica è cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica. Offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. Il tutto con un’enfasi che accomuna i ventenni di oggi ad alcuni grandi poeti del passato.

Nel 2019 hanno pubblicano il loro primo fortunato album “Tutti Manifesti”. Hanno proseguito la loro carriera musicale esibendosi su tantissimi palchi italiani, facendo conoscere al pubblico la loro inedita proposta artistica. Hanno raccolgono successi e interessi nel panorama degli artisti emergenti.

Probabilmente i nomi Alessandro De Santis e Mario Francese e i loro volti qualcuno li ha già visti. Ed infatti è così, ma insieme a loro c’era anche un altro componente. Insieme hanno partecipato ad un famosissimo talent.

Amici 17

I Santi Francesi prima si chiamavano The Jab, oltre ad Alessandro e Mario c’era anche Davide Buono. E i tre decisero di partecipare alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel talent ebbero molto successo e piacquero al pubblico. Sul palco portarono alcuni dei loro inediti. Quell’edizione fu vinta da Irama.

Summertime

Nel 2022, il loro singolo “Giovani Favolosi” è stato inserito nella soundtrack della terza stagione di Summertime.

Canzoni

Scopriamo le canzoni che i Santi Francesi hanno pubblicato:

Vaniglia

Signorino

Bianca

Buttami giù

Cartapesta

Giovani Favolosi

Lei

Costenzo

Costume di Dio

Birkenau

I Santi Francesci a X Factor 2022

Nel 2022 i Santi Francesi hanno deciso di presentarsi a X Factor e alla prima audizione si sono presentati con il loro inedito “Non è così male”, colpendo i giudici per la loro originalità.

Ai Bootcamp hanno portato una cover di “Un ragazzo di strada” de I Corvi e il loro giudice Rkomi ha deciso di dare loro una sedia del suo Roster, per poi portarli con lui ai Live dopo aver ascoltato la loro bellissima cover di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti.

Il percorso dei Santi Francesi a X Factor 2022

Il duo chiamato Santi Francesi è riuscito ad arrivare ai live di X Factor 2022 scelti dal giudice Rkomi. Vedremo quindi come sarà il percorso dei due artististi nel talent.

