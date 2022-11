Chi è Beatrice Quinta di X Factor 2022? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 24 Novembre 2022

Chi è

Diretta, ironica e molto talentuosa. È semplicemente lei, Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, tra i protagonisti di X Factor 2022. La cantante palermitana con il suo inedito “Se$$o” (di cui vi riserveremo una chicca), come detto, ha conquistato la giuria di X Factor 2022 e il pubblico. Ma cosa sappiamo di lei? Quali sono le sue canzoni e l’età della giovane artista? È possibile seguirla su Instagram? Per rispondere a tutte queste domande non vi resta che proseguire con la lettura dell’articolo.

Chi è Beatrice Quinta

Nome e Cognome: Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Palermo

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautrice e musicista

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Beatrice ha diversi tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @beatricequinta

Profilo TikTok: @beatrice5uinta

Beatrice Quinta età e biografia

Vogliamo aprire la biografia rispondendo subito alle domande che, certamente vi sarete posti: quanti anni ha e dov’è nata Beatrice Quinta? All’anagrafe Beatrice Maria Visconti, è nata a Palermo nel 1999 (non abbiamo la data di nascita completa da potervi informare anche sul segno zodiacale). Sappiamo però che ha 23 anni.

Non conosciamo altezza e peso, ma possiamo dirvi che nel suo corpo ha diversi tatuaggi.

Fin da piccina Beatrice di X Factor ha nutrito una passione per l’arte e la musica che ha coltivato negli anni, portandola così a partecipare al talent musicale. Pensate che i racconti scritti da bambina, l’hanno spinta a non mollare e arrivare poi a scrivere ma di musica.

Vita privata

Riguardo alla vita privata di Beatrice Quinta di X Factor non abbiamo grosse informazioni, purtroppo. C’è chi si chiede se ha un fidanzato o meno ma al momento non ci sappiamo molto a riguardo. Dalla sua biografia di Facebook, però, dovrebbe essere single attualmente.

Come dicevamo la cantante arriva da Palermo, dove ha frequentato il Liceo Classico Meli.

Non appena recupereremo altre news non esiteremo a informarvi.

Dove seguire Beatrice di X Factor: Instagram e social

Non solo su Instagram. Beatrice Quinta è presente su tutti i maggiori social network. Potete trovare Beatrice Quinta su Facebook, su Twitter e persino su TikTok. Presente anche con un canale su YouTube.

Con ironia, immagini artistiche e senza mai prendersi troppo sul serio, Beatrice Quinta ama raccontarsi ai propri follower che, siamo certi, cresceranno grazie anche all’avventura di X Factor. Costantemente aggiorna i fan dei propri progetti musicali e del percorso nel talent show.

Curiosa la sua descrizione su Instagram: “Se fossi una cosa, sarei un meme”. Una delle sue citazioni preferite, invece, è Carpe Diem. Insomma, non vi resta che seguirla per non perdervi nemmeno un aggiornamento!

Carriera

Passiamo adesso alla carriera di Beatrice Quinta di X Factor. La cantante ha uno stile pop ironico molto seducente.

Ama il trasformismo e l’evoluzione, che riversa nella musica e nelle coreografie che lei stessa realizza per le sue esibizioni.

Come dicevamo non solo canta, ma scrive anche le sue canzoni. Ha già avuto modo di collaborare con diversi artisti e dj di tutta Europa.

Album e canzoni

A oggi Beatrice Quinta non ha ancora pubblicato alcun album in carriera, ma ha all’attivo diversi singoli. Sugar daddy (di cui il testo è facilmente recuperabile sulle varie piattaforme online) nel 2020, per passare al 2021 con Se$$o e Fvck Nostalgia, in duetto con Alessia Labate. Nel 2022, invece, è stata la volta di Lacrime.

Piccola chicca che vi fornisce novella2000.it riguarda il brano “Se$$o”. Per chi non lo sapesse il pezzo è anche la sigla del primo podcast sul sesso tra donne, dal nome Brave Mai (una produzione de Gli Ascoltabili). Di questo progetto fanno parte Rosy Di Carlo, Viviana Bruno, Giovanna Donini e Annalisa. Tra racconti in prima persona ironici e mai banali, si cercano di sfatare luoghi comuni sulle lesbiche e gli stereotipi che ruotano intorno al piacere e al mondo femminile.

Altra curiosità riguarda invece Fvck Nostalgia, finito persino nello show delle Kardashian!

Beatrice Quinta a X Factor 2022

In questo 2022 Beatrice Quinta ha deciso di mettersi alla prova a X Factor. Presentatasi alle audizioni la cantante ha ottenuto 3 sì da Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Meno convinto invece Rkomi.

Ai casting ha incuriosito tutti con il singolo “Se$$o”. Proprio Dargen D’Amico l’ha fortemente voluta nel suo team. Durante le puntate successive ha avuto modo di cantare la cover “Nell’aria” di Marcella Bella, confermando così l’idea del giudice e conquistando il pubblico.

Più difficile, invece, la sfida durante le Last Call di X Factor. Qui Beatrice ha interpretato “Il cielo” di Renato Zero, poi un brano a cappella allo scontro finale con Martina. Questo ha definitivamente convinto Dargen D’Amico ha volerla fortemente nel suo team.

I concorrenti di X Factor

Quattro coach e quattro squadre composte da tre concorrenti ciascuna. Quest’anno a X Factor 2022 i concorrenti si daranno battaglia fino alla fine per aggiudicarsi la vittoria finale.

Il primo team che vi presentiamo è quello guidato da Ambra Angiolini, che vede tra i protagonisti:

Lucrezia Maria Fioritti – ELIMINATA

Matteo Siffredi – ELIMINATO

Tropea

Passiamo ora ai roister di Dargen D’Amico, che conta tre elementi molti distinti tra loro. Ecco chi compone il suo team:

Beatrice Quinta

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi – ELIMINATO

Successivamente nella squadra di Fedez contiamo invece:

Dada’ – ELIMINATA

Linda Riverditi

Omini

Terminiamo con il team di Rkomi, dove ci sono i seguenti cantanti:

Iako – ELIMINATO

Joėlle

Santi Francesi

Sono uno di loro arriverà fino alla fine e conquisterà la vittoria di X Factor 2022. Come andrà a finire?

Il percorso di Beatrice a X Factor

Superate tutte le fasi delle audizioni, dei Bootcamp e le Last Call, Beatrice Quinta è giunta finalmente ai Live di X Factor 2022. Come se la caverà in questo percorso?

1° puntata Live: Sul palco di X Factor Beatrice ha interpretato Believe di Cher. Esibizione che non ha convinto tutti. Rkomi ha detto che ha molto potenziale, ma a suo dire la canzone l’avrebbe “un po’ nascosta”, Fedez invece pare aver trovato la performance un po’ monotona.

2° puntata Live: Beatrice ha cantato “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica. Interpretazione che ha conquistato la giuria e il pubblico. Tutti si sono complimentati con lei.

3° puntata Live: “Fiori rosa fiori di pesco” è il brano di Lucio Battisti rivisitato da Beatrice Quinta. Se Ambra non si è detta convinta, di diverso avviso invece Fedez, così come il collega Rkomi. Tra quest’ultimo e la cantante è nata una particolare simpatia.

4° puntata Live: Con il suo singolo “Se$$o” Beatrice Quinta ha fatto tremare il palco e ha aperto la serata. Giuria stra convinta dalla sua esibizione.

5° puntata Live: (IN AGGIORNAMENTO)