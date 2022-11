Chi sono i Tropea di X Factor 2022? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 17 Novembre 2022

Rkomi età, vero nome e altezza

Chi è Rkomi e quanti anni ha? Scopriamo di più attraverso la biografia. Il cantante dove e quando è nato? Era il 19 aprile 1994 quando a Milano, dove vive ancora oggi, veniva al mondo. La sua età, quindi, è di 28 anni.

Se vi steste chiedendo quanto è alto la nostra risposta è che la sua altezza è di 1 metro e 64 centimetri circa. Non abbiamo dettagli in merito al peso.

Della sua famiglia sappiamo che cresce con la madre, le sorelle e la nonna. Le sole figure paterne sono state il fratello maggiore e l’insegnante di Muay Thai, come riporta anche il sito Metropolitan Magazine. Per quanto riguarda i genitori, del padre non abbiamo notizie.

Sapete qual è il suo vero nome? Rkomi si chiama Mirko Manuele Martorana. Ecco, quindi, come si chiama veramente. Ma il nome d’arte, invece, da dove nasce? Magari vi è capitato di pensare come si legge, come si pronuncia o anche cosa vuol dire.

Ebbene, si tratta del suo nome scritto al contrario. È un’usanza milanese per la quale si divide una parola in due e si pronuncia la seconda metà e in seguito la prima.

Vita privata: Rkomi ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Rkomi? Purtroppo non abbiamo molte informazioni, dal punto di vista sentimentale. Non si riesce, infatti, a capire se abbia oppure no una fidanzata.

Nemmeno da Instagram riusciamo a estrapolare se ha una ragazza. Lui ha fatto sapere di avere una frequentazione, incalzato dalla domanda di Mara Venier a Domenica In. Ecco le dichiarazioni raccolte da Sussidiario.net: “C’è una frequentazione, ma non sono ancora innamorato. Aspetto volentieri il momento in cui mi innamorerò, ne parlo spesso nelle mie canzoni”.

Cosa che aveva rivelato anche in una precedente intervista: ”Non sono fidanzato. Ho delle frequentazioni, diciamo. Però l’amore in senso lato è lo sguardo che vorrei avere sulle cose. Tutto quello che sto facendo – la muay thai (la boxe thailandese, ndr), il corso di teatro, le lezioni di pianoforte – sono una dichiarazione d’amore alla bellezza della vita”.

Nel 2022 ha intrapreso una breve frequentazione con Paola Di Benedetto, conclusasi dopo poco tempo nonostante i gossip di un possibile riavvicinamento. Oggi Rkomi dovrebbe essere single.

Dove seguire Rkomi: Instagram e social

Dove seguire Rkomi sui social così da sapere tutto di lui in vista del debutto al Festival di Sanremo 2022? Partiamo con il dire che non ha Twitter, però lo possiamo vedere su TikTok.

Altri social, poi, a disposizione possono essere anche Facebook con oltre 106mila seguaci e YouTube con più di 346 iscritti al canale.

Infine menzioniamo Instagram. Qui lo troviamo con circa 1 milione follower e varie foto di lui mentre si esibisce nei concerti o mette in mostra il proprio fisico. Non mancano immagini con amici e colleghi.

Carriera

Dopo aver abbandonato gli studi a 17 anni, fino a 21 lavora come barista, muratore e lavapiatti. Nel frattempo condivide un appartamento con il rapper Tedua. Proprio grazie a lui prende il via la carriera nel mondo nella musica. Tra i primi progetti troviamo, per esempio “Cugini Bella Vita EP” e “Cavaliere Mixtape“.

Come è diventato famoso? Nel 2016 pubblica su YouTube il brano “Dasein Sollen” e vista la buona accoglienza Calcutta lo vuole per aprire i suoi concerti. Pubblica, nel 2017, il primo album intitolato “Io in terra” e collabora con Marracash tra gli altri.

Quindi, nonostante sul web sia molto cercata la parola “Amici” non ha mai partecipato al talent di Maria De Filippi. Il tutto è riconducibile a una canzone, in collaborazione con Ackeejuice Rockers.

Nel 2018 arriva l’EP “Ossigeno“, dal quale è estratto il singolo “Acqua calda e limone” con la partecipazione di Ernia. Nello stesso anni, quindi, rilascia “Non ho mai avuto la mia età“. Il 2019 lo vede uscire con l’album “Dove gli occhi non arrivano” e collabora con Elisa, Jovanotti, Carl Brave e Sfera Ebbasta.

Perciò, nel 2021 torna a far parlare di sé con il disco “Taxi Driver” al cui interno si trova la celebre canzone “Partire da te“. Nello stesso anno Rkomi, insieme a Elodie, incide il singolo “La coda del diavolo” e viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Sempre nel 2022 è tornato a duettare con Elisa.

Album e canzoni

Parlando, ora, degli album pubblicati da Rkomi, possiamo citare:

Io in terra (2017)

(2017) Dove gli occhi non arrivano (2019)

(2019) Taxi Driver (2021)

Tra le canzoni più note, invece, citiamo:

Partire da te

Cancelli di mezzanotte

Luna piena

Nuovo range

Ho spento il cielo

Tra i riconoscimenti ottenuti, ricordiamo:

MTV Europe Music Awards – 2021 con la Candidatura come Miglior artista italiano.

Premio Riccio d’Argento di Fatti di Musica nel 2022 – 36esimo Festival del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna, per il “Miglior Album”.

Rkomi a Sanremo 2022

Quella del Festival di Sanremo 2022 sarà la prima esperienza sul palco dell’Ariston per Rkomi, il cui vero nome è Mirko Manuele Martorana. Si presenta, infatti, con il brano “Insuperabile“.

Leggendo le recensioni dei siti che hanno potuto sentire la canzone in anteprima possiamo dire che ha una forte carica rock ed è inserita in un ambito urban.

Rkomi a X Factor 2022

Nel 2022, visto il grande successo ottenuto, Rkomi è stato scelto come giudice di X Factor.

Al timone di conduzione troviamo Francesca Michielin, mentre ad affiancarlo Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

I concorrenti di X Factor

i 12 concorrenti di X Factor arrivati ai Live sono divisi i 4 squadre. La prima è quella guidata da Ambra e formata da:

Lucrezia Maria Fioritti

Matteo Siffredi – ELIMINATO

Tropea

Si passa poi al team di Dargen D’Amico composto da:

Beatrice Quinta

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi – ELIMINATO

Fedez ha portato nel suo gruppo:

Dada’ – ELIMINATA

Linda Riverditi

Omini

Rkomi è al comando del seguente team:

Iako – ELIMINATO

Joėlle

Santi Francesi