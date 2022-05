X Factor, una donna alla conduzione e il possibile quarto giudice

1 Ecco chi potrebbe essere il quarto giudice di X Factor

Per l’edizione 2022 di X Factor ci sono grandi cambiamenti. Infatti i giudici sono tutti cambiati, anche se abbiamo un grande ritorno. Stiamo parlando di Fedez che siederà nuovamente al bancone per scegliere i talenti migliori.

Subito dopo il suo annuncio è arrivato il nome del secondo giudice e cioè Ambra Angiolini. La nota ex volto di Non è la Rai ha desiderato molto questo ruolo e, dopo un provino, è stata scelta per la prossima edizione del talent show musicale. Proprio oggi è arrivata l’ufficialità del terzo nome, che in realtà girava già da tempo. Stiamo parlando di Dargen D’Amico, salito alla ribalta dopo la sua partecipazione al Festival di Sanreno di quest’anno.

Adesso manca solo il quarto giudice, ma le voci stanno già girando e di solito risultano poi essere veritiere. Se in un primo momento sembrava che Manuel Agnelli fosse l’unico confermato, in realtà adesso è stato rivelato che non ci sarà nemmeno lui. Chi lo sostituirà quindi? Il sito Tvzoom.it riferisce che dovrebbe essere il cantante Rkomi.

Dopo il grande successo dell’album Taxi Driver, i suoi famosissimi feat con altri artisti italiani e la partecipazione a Sanremo 2022, adesso dovrebbe arrivare per lui questo nuovo ruolo davvero interessante. Dobbiamo solo aspettare la conferma ufficiale.

E per quanto riguarda la conduzione? Ci sono novità interessanti anche su questo fronte. Ecco cosa sappiamo…