Dargen D’Amico arriva a X Factor 2022

Finalmente è arrivata l’ufficialità che tutti stavamo aspettando: Dargen D’Amico è stato appena confermato come terzo giudice di X Factor 2022! Come qualcuno saprà già da qualche settimana il nome del cantante circolava sul web, tuttavia solo adesso il talent show ha annunciato la sua partecipazione al programma. Dargen dunque siederà dietro il bancone della trasmissione al fianco di Fedez, che torna a X Factor dopo anni di assenza, e di Ambra Angiolini, che per la prima vota si mette alla prova con questa nuova esperienza. Ancora avvolto nel mistero invece il nome del quarto giudice, che non dovrebbe essere Manuel Agnelli. In attesa di ulteriori news, proprio D’Amico sui suoi social ha spiegato perché ha deciso di partecipare al programma in onda su Sky. Queste le sue dichiarazioni:

“Le ragioni per cui parteciperò a X Factor in qualità di giudice: la prima, molto egoistica, per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo paese. Altra ragione, sento di voler dare tutto me stesso per la musica italiana. Dobbiamo mettere le mani nelle musica”.

Dargen D’amico è dunque il terzo giudice di X Factor 2022! Nel mentre tra qualche giorno si svolgeranno le registrazioni delle Audizioni, e senza dubbio per allora scopriremo anche il nome del quarto e ultimo membro della giuria. Come da tradizione però tutta la fase dei casting andrà in onda su Sky a partire da settembre, e solo allora sapremo chi saranno i cantanti che parteciperanno alla nuova edizione del talent show.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Dargen, a Fedez e ad Ambra Angiolini, certi che le aspettative del pubblico non verranno deluse.

Novella 2000 © riproduzione riservata.