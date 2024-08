In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Luna Melis, ex concorrente di X Factor, che con un post sui social si è scagliata contro alcune cantanti italiane.

Le parole dell’ex concorrente di X Factor

Si scaldano i motori della nuova edizione di X Factor, che farà ritorno su Sky il prossimo settembre. Quest’anno per la prima volta alla conduzione del celebre talent show ci sarà Giorgia, mentre in giuria troveremo Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata una nota ex concorrente del programma. Di chi parliamo? Di Luna Melis, protagonista dell’edizione del 2018. La cantante sui suoi social ha infatti pubblicato un lungo messaggio, nel quale si è scagliata contro alcune artiste italiane, accusandole di aver raggiunto la popolarità solo per essersi mostrate nude o in versione sexy. Queste le dichiarazioni della Melis, che ovviamente stanno facendo il giro del web:

“Sarebbe così facile mettere in mostra il cu*o 24/24 h da domani stesso e diventare la cantante più famosa d’Italia. Avrei la fama e tutto il resto pronto e servito subito. Sarò io stupida che non mi voglio omologare al resto dei personaggi in circolo ora senza talento e con dei meriti solo perché si spogliano?

Sarò stupida io che voglio farmi conoscere solo per il mio talento senza sfruttare altro?”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo, Luna Melis precede anche le possibili critiche. Replicando in anticipo così l’ex concorrente di X Factor aggiunge: “Non mi venite a fare il discorso moralista femminista o quello che vi pare perché dite tanto che nel 2024 dovremmo essere avanti su ste cose ma siete voi che nel 2024 ancora vi fate prendere in giro da certe parac**ate sociali. Svegliatevi”.

Le parole della Melis non sono ovviamente passate inosservate e in queste ore hanno alimentato il dibattito sui social, facendo dividere gli utenti.