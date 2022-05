1 Ambra Angiolini giudice ad X Factor

Per l’edizione 2022 di X Factor ci sono grandi cambiamenti nella giuria e sono già usciti alcuni rumor. Il primo confermato è stato Fedez e per lui è un grande ritorno del talent show musicale di Sky. Mentre per gli altri tre ci sono alcune voci di corridoio.

A quanto pare solo Manuel Agnelli sarebbe confermato ripetto alla scorsa edizione, mentre gli altri cambieranno tutti. E proprio alcune ore fa si era sparsa la voce che uno dei volti della giuria, nonché coach, sarebbe Ambra Angiolini. La sua presenza era nell’aria da diversi giorni, quando cioè si parlava di trattative in corso.

Ora arriva la conferma ufficiale proprio dai profili social del talent che ha ufficializzato la presenza dell’Angiolini come giudice di X Factor 2022. Mentre pare che il quarto giudice possa essere il cantante Dargen D’Amico, che ha ottenuto un grande successo dopo la sua partecipazione a Sanremo col brano Dove si balla.

Dal profilo Twitter del programma vediamo anche il video del provino che la cantante e conduttrice ha sostenuto per poter diventare giudice ed è davvero divertente. Vediamolo…