Yronika: la diva come inno al femminismo

Il nuovo singolo di Yronika

Yronika come Gretchen, la cantautrice brasiliana divenuta idolo musicale soprattutto negli anni ’80 grazie al brano Freak La Boom Boom che Veronika Garcia ha riportato in auge con il brano italiano Io voglio te.

Ora l’esplosiva e vulcanica modella, cantante e ballerina transgender e attivista per i diritti della comunità Lgbtq+ originaria di San Paolo vuole ripercorrere la strada della famosa musicista, modellata dalle mani del deejay Mister San, con il suo ultimo singolo Diva disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Diva è un inno al femminismo. Tutte le donne sono delle dive, e come tali devono essere trattate. Il mio obiettivo è diventare come lei, come Gretchen, e trasformare le mie canzoni in veri e propri inni”, spiega Yronika. “Per questo probabilmente parteciperò alla tappa italiana del tour di Gretchen”.

Alla realizzazione del videoclip di Diva avrebbe dovuto partecipare anche Isabel Cristina Martinelli, RedAngel com’è soprannominata nel settore della moda. Ma la modella, personal stylist e influencer italo-belga ha dovuto declinare a causa di una fitta agenda di impegni.

Ciononostante commenta così l’uscita del brano:

“Il video rappresenta l’esaltazione di tutte le donne. Ogni donna, nessuna esclusa, è una diva, merita rispetto e venerazione indipendentemente dagli stereotipi o dalla condizione sociale”.

a cura di Mattia Pagliarulo

