Nonostante il chiarimento di qualche giorno fa, nelle ultime ore è scoppiata una nuova lite tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello.

Yulia Bruschi vs Jessica Morlacchi

Non si placano gli animi nella casa del Grande Fratello. Solo nelle ultime ore infatti è scoppiata una nuova lite, che ha visto protagoniste per l’ennesima volta Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Ma andiamo per gradi e rivediamo cosa è accaduto. Chi sta seguendo con attenzione il reality show di Canale 5 sa bene che fin dai primi giorni non c’è mai stata grande simpatia tra la modella e la cantante. Col passare dei giorni infatti le due se ne sono dette di ogni e in diverse occasioni i toni si sono scaldati e accesi, al punto che sono volate parole grosse.

La scorsa settimana è poi accaduto qualcosa che ha sorpreso il pubblico. Yulia e Jessica hanno infatti deciso di avere un confronto di chiarimento e di mettere da parte le divergenze per voltare pagina. Era così sembrato che le gieffine fossero giunte a una tregua, che tuttavia ieri sera è già terminata.

Nella casa del Grande Fratello è infatti scoppiata un’ennesima lite tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi e nuovamente tra le due c’è stato un infuocato botta e risposta che ha attirato l’attenzione del web. Ad assistere al faccia a faccia sono state anche le altre gieffine della casa, che hanno a loro volta preso parte alla discussione.

MaVi disintegrando con classe l’agnellino (Yulia) che gioca a fare la FINTA vittima

DOC, IL MIO TUTTO, da stasera ti amo ancora di più, ti portiamo in finale #GrandeFratello pic.twitter.com/KT3M5JmztW — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) October 16, 2024

Jessica nel mentre, furiosa, ha affermato: “Io ti ho dato la possibilità, ti sono venuta a parlare. Tu poi ti sei mai più riavvicinata a me? Non dire le ca**ate. Stai facendo il tuo percorso, quindi non mi prendere per il c*lo. Ricordati che adesso nemmeno se inciampi vieni da me”.

“Non ti avvicini a me neanche se inciampi.. non mi prendere per il culo eh..”



La REGINA 👸 INDISCUSSA MENTRE SI SBRANA CON UNA CERTA NONCHOLANCE L’AGNELLINO YULIA 🔥🔥🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/ebvd6w1RLw — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) October 16, 2024

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Yulia e Jessica? Non resta che attendere per saperne di più.