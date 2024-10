Tutte le anticipazioni sulla settima ed ultima puntata di Temptation Island, in onda martedì 22 ottobre su Canale 5.

Le anticipazioni sulla settima ed ultima puntata di Temptation Island del 22 ottobre

Cosa possiamo aspettarci dall’appuntamento finale? Senza dubbio, la settima ed ultima puntata di Temptation Island mostrerà i giorni finali delle restanti coppie, che questa sera conosceremo con esattezza.

Per ciascuna di queste ci sarà poi il falò di confronto e scopriremo chi uscirà insieme e chi, invece, preferirà prendere una strada diversa. Al termine della puntata di questa sera, avremo tutte le anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island.

IN AGGIORNAMENTO

Le coppie di Temptation Island 2024

Ricordiamo ora chi sono le coppie di questa edizione autunnale di Temptation Island 2024: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Mirco e Giulia; Anna e Alfred; Sara e Fabio; Alfonso e Federica e Michele e Millie. Alcune di queste hanno finito per lasciare il programma prima della fine.

Parliamo nello specifico di Sara e Fabio, Diandra e Valerio, Anna e Alfred. Nel corso della settima ed ultima puntata di Temptation Island assisteremo ai falò di confronto finali delle restanti coppie (vi aggiorneremo per capire quali saranno).

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

Questa edizione di Temptation Island, la seconda del 2024, va in onda ogni martedì in prima serata su Canale 5, dal 10 settembre. In particolare, parlando della settima e ultima puntata, le anticipazioni ci informano che per vederla dovremo sintonizzarci sulla rete ammiraglia DI Mediaset il 22 ottobre, ore 21.30.

Ma quante sono in tutto le puntate di Temptation Island? In un primo momento erano stati confermati sei appuntamenti. Durante le settimane di messa in onda, però, la situazione è cambiata e, complici anche gli ascolti soddisfacenti, Mediaset ha deciso di allungare il programma, aggiungendo una puntata in più e portando il totale a sette.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di vedere Temptation Island in streaming, andando in onda su Canale 5, ciascuna puntata viene poi caricata su Mediaset Infinity. Essendo, inoltre, un programma di Maria De Filippi, è reperibile anche su Witty TV.

Gli interessati possono accedere gratuitamente ad entrambi i siti o alle omonime applicazioni e godersi comodamente in streaming la trasmissione. Mediaset Infinity, in particolare, permette anche la visione in diretta.

Tutto ciò che devono fare è registrarsi senza alcun costo e poi accedere al proprio account quando vogliono recuperare o rivedere le puntate.