1 La scelta della produzione su Marco Bellavia

Nella scorsa puntata del GF Vip, Marco Bellavia è rimasto molto sorpreso dalle parole di Pamela Prati, la quale ha detto che semmai dovesse tornare nella Casa lei sarebbe disposta ad ospitarlo nella sua stanza privata. Dichiarazioni che, come dicevamo, hanno lasciato di stucco l’attore, il quale ha prontamente replicato:

“Pamela sarò sincero vista questa tua dichiarazione. Allora devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te”, ha spiegato Marco. Così Bellavia ha avanzato la proposta al Grande Fratello. L’ex vippone ha quindi chiesto di poter fare una quarantena pur di tornare nella Casa e ha chiesto dunque questa possibilità ad Alfonso Signorini: “Sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura. Alfonso fammi ritornare che io sono pronto“.

Alfonso Signorini ha ascoltato con attenzione la proposta avanzata da Marco Bellavia. Il conduttore ha detto che avrebbe preso in considerazione questa richiesta e con il Grande Fratello avrebbero poi deciso sul da farsi. Adesso però sembra essere arrivata la scelta da parte della produzione del reality show. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia non ci sarà occasione, ma sarà comunque presente in puntata:

“Avete visto che Marco Bellavia ha detto che vuole rientrare in gioco? Iniziamo a dire, intanto, che da ora Marco sarà ospite fisso insieme agli eliminati, nonostante sia andato via dal Grande Fratello Vip. Ma sarà solo ospite in studio”, ha precisato il giornalista a Casa Pipol. Per poi concludere Parpiglia ha detto ancora: “Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela Prati, ma la risposta del GF al momento è no”

Dunque per ora il Grande Fratello ha detto “no” alla possibilità di rivedere Marco Bellavia nella Casa più spiata d’Italia. Le notizie sull’ex vippone non sono finite qui…