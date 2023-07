NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Zinedine Zidane e i figli

Giornate all’insegna di vacanze e relax per Zinedine Zidane. L’ex centrocampista francese ha da poco festeggiato i suoi 51 anni e come noto è in cerca di una nuova sistemazione come allenatore. Nell’attesa di capire cosa succederà, ha infiammato il web con uno scatto che lo ritrae in compagnia dei suoi quattro figli e sua moglie.

A postare lo scatto su Instagram è stato Luca, il figlio 25 enne di Zinedine Zidane. Insieme a lui appunto il papà Zizou, la mamma Véronique e i fratelli Enzo, Elyaz e Théo. I quattro ragazzi, tutti davvero bellissimi, hanno attirato l’attenzione degli utenti del web che non hanno potuto non notarli. E a parlare è proprio la foto qui sotto per noi…

Forse non tutti sanno, ma anche i figli di Zinedine Zidane hanno seguito le sue orme. Luca, per l’appunto, è portiere dell’Eibar in Spagna. Anche Enzo gioca in terra iberica al Fuenlabrada. Elyaz, invece, continua a crescere nell’Under 18 del Real Madrid, mentre Théo è tra le file del Real Madrid Castiglia.

Il futuro di Zidane

Intanto si sta a lungo parlando anche del futuro di Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid in occasione del 51esimo compleanno ha parlato alla trasmissione Téléfoot.

La sua speranza è quella di poter tornare preso in campo a guidare così una nuova formazione. Tante le voci sul suo prossimo impiego in panchina ma, al momento, si tratta di fanta mercato.

C’è da dire però che Zinedine Zidane, come ripreso anche da Sky Sport, ha sottolineato la possibilità di un suo ritorno in patria. E chissà non possa trovare sistemazione proprio in Francia:

“Spero di poter tornare ad allenare presto. Mi manca quella adrenalina, ne ho bisogno. Non l’ho avuta per forse due anni, ma sono sicuro che arriverà il momento. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Non escludo di poter tornare in Francia, dipenderà molto dall’eventuale progetto che mi verrebbe proposto. Dovrò accettare quello che arriverà, vedremo”, ha concluso l’ex giocatore della Juventus.