I 10 programmi più amati dell’anno
Ecco di quali parliamo
Andiamo a scoprire quali sono stati i 10 programmi più amati dell’anno.
Nel corso del 2025 numerose trasmissioni hanno tenuto compagnia al grande pubblico. Ma quali sono stati i 10 programmi più amati dell’anno?
Andiamo a scoprirlo.
Festival di Sanremo 2025
Non si poteva non partire, naturalmente, con il Festival di Sanremo 2025.
Come ogni anno, la kermesse musicale tiene incollati alla tv milioni e milioni di spettatori, facendo discutere per settimane.
Carlo Conti nel mentre ha fatto registrare alla manifestazione ascolti da capogiro e di certo anche nel 2026 ne vedremo di belle.
Ma andiamo avanti.