Cosa dicono le stelle per la settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026? Scopriamo le previsioni e la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss.

Oroscopo di Joss, la classifica dei segni per la settimana

1- Oroscopo di Joss: Gemelli

È una settimana molto dinamica, in cui ti sentirai mentalmente brillante e pronto a cogliere nuove opportunità. Sul lavoro arrivano spunti interessanti e potresti ricevere conferme attese da tempo. In amore la comunicazione sarà la tua arma vincente, aiutandoti a chiarire e rafforzare i legami. L’energia è alta, quindi approfittane per portarti avanti.

2 – Oroscopo di Joss: Ariete

Ti muovi con sicurezza e determinazione, riuscendo a ottenere piccoli ma importanti risultati. In ambito professionale sei intraprendente e questo ti mette in luce. In amore la passione non manca, ma cerca di non essere troppo impulsivo nelle reazioni. La settimana ti chiede equilibrio tra azione e riflessione.

3 – Oroscopo di Joss: Leone

Sei carico di entusiasmo e pronto a metterti al centro della scena, soprattutto nel lavoro. Le occasioni non mancano, ma dovrai saperle gestire con maturità. In amore torni protagonista e hai voglia di vivere emozioni intense. Attenzione solo a non voler avere sempre il controllo.

4 – Oroscopo di Joss: Acquario

Settimana interessante, con idee nuove che possono portarti lontano se ben sviluppate. Nel lavoro potresti trovare soluzioni originali a vecchi problemi. In amore senti il bisogno di maggiore libertà, ma senza trascurare chi ti sta accanto. Mantieni un buon equilibrio tra indipendenza e condivisione.

5 – Oroscopo di Joss: Toro

Procedi con calma ma con grande concretezza, costruendo qualcosa di solido. Sul lavoro è il momento giusto per consolidare ciò che hai iniziato. In amore cerchi stabilità e rassicurazioni, e potresti ottenerle. La settimana favorisce scelte ponderate e durature.

6 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Ti trovi a gestire diverse situazioni contemporaneamente, cercando di mantenere l’armonia. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli cambiamenti da affrontare con diplomazia. In amore hai bisogno di chiarezza, evitando ambiguità. La tua capacità di mediazione sarà fondamentale.

7 – Oroscopo di Joss: Cancro

È una settimana un po’ altalenante dal punto di vista emotivo, ma comunque gestibile. Sul lavoro serve maggiore concentrazione per evitare distrazioni. In amore hai bisogno di certezze e potresti essere più sensibile del solito. Prenditi del tempo per te stesso.

8 – Oroscopo di Joss: Scorpione

Alcune tensioni potrebbero emergere, soprattutto nei rapporti personali o professionali. Sul lavoro è importante mantenere la calma e non reagire d’istinto. In amore c’è bisogno di chiarimenti sinceri. La settimana ti invita a lasciar andare ciò che non funziona più.

9 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Ti senti un po’ sotto pressione, con responsabilità che richiedono attenzione costante. Sul lavoro i risultati arrivano, ma con fatica. In amore potresti essere più distante o concentrato su altro. Cerca di ritagliarti momenti di pausa per recuperare energia.

10 – Oroscopo di Joss: Pesci

La settimana porta qualche confusione, soprattutto nelle decisioni da prendere. Sul lavoro è meglio evitare scelte affrettate. In amore hai bisogno di capire meglio i tuoi sentimenti. Ascoltare il tuo intuito ti aiuterà a fare chiarezza.

11 – Oroscopo di Joss: Vergine

Potresti sentirti un po’ sottotono, con dettagli che non vanno come vorresti. Sul lavoro serve pazienza e meno autocritica. In amore cerca di non essere troppo esigente con te stesso e con gli altri. La settimana ti invita a rallentare e a riorganizzare.

12 – Oroscopo di Joss: Sagittario

Settimana più faticosa, con qualche ostacolo che rallenta i tuoi piani. Sul lavoro potresti sentirti meno motivato o distratto. In amore è importante evitare discussioni inutili. Meglio non forzare le situazioni e aspettare tempi migliori.