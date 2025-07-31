È un fenomeno di costume. Da anni è un centro di aggregazioni all nigh long di giovani e meno giovani, ma ora, grazie all’imprenditore Luca Macaluso, è diventato il lounge club che piace alla gente che piace.

Il Riviera di Luca Macaluso a Forte dei Marmi è il ritrovo più cool

Non solo per VIP, ma per chiunque ami l’eleganza informale e le notti senza fine: il Riviera Lounge Club di Forte dei Marmi, grazie alla visione dell’imprenditore Luca Macaluso, è oggi il ritrovo più cool della costa.

Affacciato direttamente sulla spiaggia della Versilia, con una vista mozzafiato sulle Alpi Apuane, il Riviera è molto più di un locale: è un fenomeno di costume. Punto di riferimento per giovani e meno giovani, da anni è al centro della movida notturna, ma oggi, sotto la guida di Macaluso – noto in passato per i suoi studi in campo odontoiatrico e oggi affermato imprenditore – il club ha compiuto un ulteriore salto di qualità.

La terrazza del Riviera, elegante e rilassata, è diventata uno dei luoghi simbolo dell’aperitivo al tramonto e delle feste sotto le stelle. Un luogo dove il sole non tramonta mai davvero, e dove il glamour si fonde con la voglia di leggerezza.

Tra ospiti celebri come Fabrizio Corona e volti noti del jet set, il Riviera Lounge Club si conferma oggi come il lounge più amato da “la gente che piace”.