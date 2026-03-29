Cosa dicono le stelle per la settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026? Scopriamo le previsioni e la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss.

Oroscopo di Joss, la classifica dei segni per la settimana

1- Oroscopo di Joss: Toro

È una settimana che scorre in modo quasi rassicurante, di quelle in cui ti accorgi che le cose, senza fare troppo rumore, stanno andando nella direzione giusta. In amore c’è una bella sensazione di stabilità: chi è in coppia ritrova una vicinanza sincera, mentre chi è solo emana un fascino tranquillo, che arriva senza bisogno di forzature. Anche nel lavoro ti muovi con sicurezza, senza strappi, ma con quella costanza che alla fine fa davvero la differenza.

2 – Oroscopo di Joss: Vergine

Tutto sembra più in ordine del solito, ma non in modo rigido, piuttosto naturale. Nei sentimenti riesci a trovare le parole giuste, e questo aiuta a chiarire anche quelle piccole cose rimaste in sospeso. Sul lavoro continui a fare bene quello che sai fare, e qualcuno se ne accorge, anche se magari non lo dice apertamente. È una settimana semplice, ma proprio per questo soddisfacente.

3 – Oroscopo di Joss: Cancro

C’è qualcosa di più leggero nell’aria, come se riuscissi finalmente a prendere le cose con un po’ più di respiro. In amore ti lasci andare un po’ di più, senza tutte quelle difese che spesso ti porti dietro, e questo cambia molto il modo in cui vivi i rapporti. Nel lavoro una situazione che ti pesava trova una soluzione, magari non perfetta, ma comunque liberatoria.

4 – Oroscopo di Joss: Ariete

Hai energia, questo è chiaro, ma rispetto al solito la usi in modo un po’ più consapevole. In amore riesci a essere diretto senza risultare brusco, e questa è già una piccola conquista. Sul lavoro hai voglia di muoverti, di fare, di iniziare cose nuove, anche se non tutto prende forma subito. Non è un problema: stai comunque andando avanti.

5 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Non succede nulla di eclatante, ma forse è proprio questo il punto. In amore scegli gesti concreti invece di parole complicate, e alla fine è ciò che funziona meglio. Nel lavoro continui a costruire con pazienza, senza cercare scorciatoie. È una settimana che non fa rumore, ma che lascia qualcosa di solido.

6 – Oroscopo di Joss: Gemelli

Sei un po’ sparso, ma anche pieno di stimoli. In amore hai voglia di leggerezza, di parlare, di muoverti, anche se non sempre trovi qualcuno sulla tua stessa lunghezza d’onda. Sul lavoro le idee non ti mancano, anzi, forse sono fin troppe, e il rischio è proprio quello di non fermarti abbastanza su una sola.

7 – Oroscopo di Joss: Acquario

Hai quella sensazione sottile che qualcosa stia cambiando, anche se non è ancora chiaro cosa. In amore potresti sentirti un po’ distante, ma più per bisogno tuo che per reali problemi. Sul lavoro stai rivedendo alcune scelte e questo ti rende meno lineare del solito. È una fase di passaggio, più che altro.

8 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Ti manca un po’ di centratura, come se fossi diviso tra quello che senti e quello che sarebbe più giusto fare. In amore questo si vede, perché tendi a rimandare o a non esporti del tutto. Sul lavoro alcune situazioni richiederebbero decisioni più nette, ma non è semplice per te forzare i tempi. Serve solo un po’ più di chiarezza.

9 – Oroscopo di Joss: Sagittario

C’è una certa irrequietezza che ti accompagna, quella voglia di cambiare aria anche senza un motivo preciso. In amore potresti annoiarti facilmente o sentire il bisogno di qualcosa di diverso. Sul lavoro hai la testa altrove, e si vede. Non è il momento di fare scelte drastiche, meglio osservare e capire.

10 – Oroscopo di Joss: Pesci

Ti lasci prendere un po’ troppo dalle sensazioni del momento, e questo rischia di confonderti. In amore potresti fraintendere qualcosa o sentirti meno capito, anche senza reali motivi. Sul lavoro serve più concretezza, anche nelle piccole cose. È una settimana che richiede un po’ di attenzione in più.

11 – Oroscopo di Joss: Scorpione

Le emozioni sono forti, ma non sempre facili da gestire. In amore rischi di reagire più del necessario, magari per qualcosa che andrebbe semplicemente chiarito. Nel lavoro ci sono dinamiche che ti mettono alla prova e ti costringono a rivedere alcuni atteggiamenti. Non è semplice, ma può essere utile.

12 – Oroscopo di Joss: Leone

Ti senti un po’ spento rispetto al solito, e per uno come te si nota subito. In amore potresti percepire una certa distanza o mancanza di attenzione, e la cosa ti pesa più del previsto. Sul lavoro fai il minimo indispensabile, senza troppa convinzione. È solo una fase, ma va attraversata senza forzarti troppo.