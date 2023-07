NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Luglio 2023

Amici 22

La rivelazione di Aaron

Dopo la fine della sua esperienza ad Amici 22, Aaron ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Il giovane cantante ha così pubblicato il suo EP Universale, che ha conquistato il cuore del pubblico. In queste ore intanto l’ex allievo di Rudy Zerbi è stato ospite a Dimmi Di Te, format di Lorella Cuccarini, e nel corso della chiacchierata ha fatto una rivelazione inedita. Non tutti forse sanno che il cantante ha anche un passato da ballerino. A un tratto tuttavia, per diversi motivi, ha accantonato il mondo della danza. Il suo sogno però era quello di entrare ad Amici proprio come ballerino. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho cominciato con la danza, ho ballato per 10 anni. Adesso piano piano ricomincerò. Io dovevo venire ad Amici come ballerino. È strana questa cosa. Ho smesso a 15/16 anni però sognavo di entrare ad Amici come ballerino. Mi sono ritrovato a entrare 2 anni dopo come cantante. Io avevo smesso di ballare per un’operazione che avevo fatto al piede, per via del Covid, anche per la morte del nonno. Sono state tante cose. E papà mi disse: “Canta”. Da lì ho iniziato anche anche a scrivere. Ho scritto tantissimo durante il Covid, non ballando più, sentendomi veramente solo. Il Covid per me è stato un dramma, scrivevo con la paura di morire e da lì è nata questa passione”.

Aaron ha anche parlato della sua esperienza ad Amici 22, rivelando qual è stata la sua vittoria più grande. Ecco cosa ha affermato in merito:

“È stata una grande vittoria in particolare la fine di qualcosa. Io nella mia vita non ho mai finito le cose. Appena risultavano complicate scappavo. Non ho mai creduto in me stesso. Quello ad Amici è stato un percorso complicato, ma sono arrivato alla fine e per me quella è una vittoria”.