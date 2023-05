NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2023

Amici 22

Le parole di Aaron dopo Amici 22

Dopo la Semifinale di Amici 22 ci si aspettava tanto di poter conoscere le emozioni di Aaron, eliminato insieme a Maddalena a un passo dal traguardo. Il cantante poco dopo è stato intercettato dai microfoni di Witty, dove ha svelato le sue emozioni a seguito del responso. Ricordiamo infatti che l’allievo si è giocato l’ultimo posto in finale con l’amico e collega Wax.

Aaron ha svelato di non riuscire a esprimere come si sente ora che tutto si è concluso, ma ha detto di essere “un po’ spaesato”. Ma si tratta di un momento in cui si ricollegano due mondi. Dopo 8 mesi di permanenza nella scuola di Amici 22 ha detto di avere un po’ paura e di sentirsi “perso”. Si sentiva protetto in quella bolla. Ma nonostante tutto ha detto di essere comunque molto soddisfatto.

Uscire a poco dalla finale non lo reputa un passo falso. C’è da dire però che Aaron non la vede come una sconfitta: “Non si può perdere dopo tutta la crescita fatta qui dentro. E non butterò questa crescita per una settimana in più. Ho vinto con la mia persona. Non è di certo la finale che mi fa pensare chissà che. Sono consapevole di quello che devo fare. Devo dire grazie a me stesso per quanto fatto qui dentro. Una bella pacca sulla spalla”, ha confidato il cantante tra le lacrime.

E ancora Aaron ha spiegato di essere stato spesso inconcludente nella sua vita, di non aver finito la scuola ancora, di aver interrotto lo studio della danza per l’operazione al ginocchio: “Ho lasciato tutto a metà nella mia vita quando si faceva difficile. Per me oggi è una vincita proprio per questo, perché ho finito”.

Così Aaron ha raccontato le emozioni a caldo dopo la sua eliminazione a un passo dalla finale di Amici 22.